كتبت ـ رنا سالم:

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن إطلاق اسم فقيدة الكويت المرحومة موضي سلطان العيسى التي اشتهرت بلقب “أم المعاقين” على إحدى مدارس التربية الخاصة، تخليدًا لذكراها وتقديرًا لأدوارها الرائدة في مجالات العمل التطوعيّ والاجتماعي والإنساني وإسهاماتها الخالدة في خدمة المعاقين والأيتام والمعوزين في الكويت والعالم العربي.

وذكر العازمي في تصريح صحافي امس ان الفقيدة كانت صورة مشرّفة للمرأة الكويتية التي صنعت مواطن للخير ومشاعل للبر والإحسان، والتي بذلت حياتها وعمرها في خدمة الإنسانيّة وتفعيل العمل الخيري ومساعدة المعوزين وتخفيف آلامهم، مستذكرًا أدوارها الكبيرة في كفالة الأيتام والأرامل في عدد من الدول منها لبنان والأردن ومصر وباكستان والهند، على مدى نصف قرن أو يزيد.

وأكد أن الادوار الرائدة للفقيدة تستوجب علينا تخليد ذكراها لتكون نموذجًا يحتذى به أبناؤنا الطلاب والطالبات في تحفيز الهمم نحو إعلاء القيم الإنسانية وتحويلها إلى سلوك عمليّ في حياتهم يخدم أبناء وطنهم الكويت ويتسع ليشمل كل محتاج للمساعدة في أي بلد، وهو ما يعمل على امتداد صورة الكويت ومكانتها الرائدة في العمل الإنساني.

واضاف العازمي ان صورة الكويت توّجت بتكريم صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من قبل منظمة الأمم المتحدة بمنح سموه لقب “قائدا للعمل الإنساني” وتسمية الكويت “مركزاً للعمل الإنساني “ما جسّد المكانة الرفيعة التي يتبوّؤها الوطن العزيز في مجال العمل الانساني وتبنيه المبادرات الإنسانية الهادفة الى إغاثة المنكوبين في كافة الأرجاء.