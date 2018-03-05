اعتقال مسؤول وكالة «أعماق» الداعشية في الموصل

بغداد – وكالات:

ألقت القوات العراقية، القبض على مسؤول وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية لتنظيم «داعش»، وعدد من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل.

وصرح الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز المعاضيدي، أن قوة من الجيش العراقي اعتقلت، المسؤول الأول عن إدارة وكالة «أعماق» في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين.

وأضاف أن الإرهابي اعتقل في قرية على مشارف الموصل من جهة الجنوب الشرقي، مشيرا إلى أنه أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد يتواجدون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له أثناء سيطرة التنظيم.