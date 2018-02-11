افتتاح أكاديمية VIVA بالتعاون مع قسم الإعلام بجامعة الكويت

افتتحت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، أكاديمة VIVA بالتعاون مع جامعة الكويت قسم الإعلام في نسختها الأولى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية تجاه أبناء وبنات الكويت.

حضر الافتتاح عن VIVA مدير إدارة اتصالات الشركات عبدالرزاق بدر العيسى ومسؤولين من أقسام العلاقات العامة، الاتصال الاجتماعي والموارد البشرية، وعن جامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي رئيس قسم الإعلام، الدكتورة هبة المسلم والدكتور حسن مكي.

قال العيسى: “التعليم هو في صلب برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية لذا حرصنا على تأسيس هذه الأكاديمية لنساهم في دعم طلبتنا وتسخير كافة خبراتنا لضمان نجاح مستقبلهم.

وأضاف: “انطلاقتنا ستكون من جامعة الكويت في النسخة الأولى، وهدفنا تغطية كافة جامعات الكويت في النسخات القادمة”.

من جانبه، قال الدكتور الراجحي: “نشكر شركة الاتصالات الكويتية VIVA على تأسيس هذه الأكاديمية وهي برأينا فكرة مبتكرة ستساهم بشكل فعال في كسر حاجز الخوف لدى الطلبة وإثراء خبراتهم. وأضاف: “إن هذه البرامج التعليمية ضرورية بالنسبة لطلبتنا كونها توفر لهم فرصة التطبيق العملي أثناء فترة دراستهم مما يعزز قدرتهم على رسم مستقبلهم الواعد”.

وتضم أكاديمية VIVA عدداً من طلبة قسم الإعلام في جامعة الكويت لعام 2018، يحصل خلالها الطلبة على تدريب ميداني على أيدي متخصصين في قسم العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في VIVA، لصقل مواهبهم وتطوير كفاءاتهم وأدائهم ومنحهم تجربة فريدة للعمل أثناء دراستهم، وتساعدهم على كسب خبرة عملية تمكنّهم من القدرة على تحديد وجهة عملهم ومهنتهم المستقبلية. وسيتم منح كل طالب شهادة تقديرية عند التخرج من الأكاديمية.