افتتاح طريق القيروان – الجهراء – الدوحة اليوم

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ستفتتحان اليوم طريقا جديدا يربط منطقة القيروان بطريقي الجهراء والدوحة مع دوار بعدد (2) حارة في كل اتجاه.
واهابت ادارة الإعلام الأمني بمستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر ومراقبة حدود السرعة وعلامات المرور التحذيرية وتهدئة السرعة والالتزام بتعليمات الطريق الجديد الذي يربط منطقة القيروان بطريقي الجهراء والدوحـة.
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