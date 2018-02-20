تحاضر صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية والتي تتناول فيها موضوعاً هاماً عن المؤسسات الإنسانية كإلية من آليات تنفيذ المسؤولية الاجتماعية.

يفتتح وكيل وزارة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل نيابة عن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان اليوم مؤتمر الكويت للمسؤولية الاجتماعية.

وتحاضر في المؤتمر الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية حول المؤسسات الانسانية قاعة من آليات تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر في بروميديا العالمية جمال عمران في بيان صحافي ان هذا المؤتمر يعقد للعام الثالث على التوالي.

ويشهد تنوعا ملفتاً لموضوعات هامة وحيوية يقدمها نخبة من المتحدثين الأكفاء والخبراء في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدول الخليجية والعربية، مؤكداً ان من أهم تلك الموضوعات أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة القاهرة العريقة أ.د حنان جنيد، عن بنية الصورة الذهنية للمنظمة في العصر الرقمي، يتبعها خالد قعود، رئيس إدارة الجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، ويحاضر رجل الأعمال والناشط فريد الفوزان في المسؤولية الاجتماعية للأفراد والشركات، لينهي اليوم الأول الرئيس التنفيذي في وسم الاستدامة من المملكة العربية السعودية عبد المجيد رضوان حديثة عن دور المسؤولية الاجتماعية في زيادة الناتج المحلي.