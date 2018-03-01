افتتاح مقر مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي رسميا

الدوحة – احمد عبدالفتاح:

اعلنت قطر رسميا عن المقر الرسمي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي وذلك في مرافق محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات للاستفادة من البيئة الدولية للتحكيم المتوافرة في مرافق المحكمة، والذي سوف ينعكس بدورة إيجابيا على أداء المؤسسة لمهامها التحكيمية في المنازعات الرياضية الكروية.

وقد تم تأسيس مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في 2015 وفقا للمعايير الدولية المطبقة في القطاع الرياضي لتكون مختصة في النظر في المنازعات الرياضية، بما يتوافق ومبادئ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمبادئ العامة لمحكمة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان (كاس)، بهدف تحسين البيئة الرياضية في الدولة ورفع مستوى الشفافية للفصل في مختلف القضايا الرياضية لما فيه تحقيق العدالة والمصلحة العامة، لتكون الاولى من نوعها في المنطقة من حيث مستوى الحيادية والاستقلالية.

وقد وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي بهدف تفعيل التعاون بينهما في مجال وسائل تسوية المنازعات البديلة. وقد نصت المذكرة على التعاون المشترك لتعزيز بيئة التحكيم الدولية في دولة قطر والتنسيق المشترك في تنظيم الفعاليات والندوات وورش العمل التدريبية والمؤتمرات حول التحكيم والتوفيق والوساطة، وقد شملت مذكرة التفاهم كذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات لما فيه المصلحة المشتركة، وإيجاد بيئة دولية لتسوية المنازعات، إضافة إلى الترويج المشترك للفاعليات الخاصة.