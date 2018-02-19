افصاحات من السوق

حكم لصالح «الرابطة» عن الإساءة لها في الإعلام

أفصحت كل من شركة رابطة الكويت والخليج للنقل(الرابطة) و شركة كي جي ال لوجستيك، صدور حكم من محكمة اول درجة لمصلحة الشركة في القضية رقم 10 لسنة 2017.

وقالت الشركة إن القضية تتعلق بطلب الشركة تعويض عن الاضرار التي لحقت بها و بشركة كي جي ال للنقل (تابعة)، و شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل (زميلة) والقائمين على إدارتهما، بعد أن قضت المحكمة بإدانة بعض المسؤولين في قناة اعلامية و يوسف العبدالله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، والزامهم بالغرامة عما صدر منهم من إساءة إلى الشركات المذكورة والقائمين على إدارتها.

واوضحت الشركة أن الاطراف المرفوع عليهم الدعوى والصادر بحقهم أحكام هم : محمد فهد السداني، و علي محمد معلم ، و محمد عبدالرحمن الحياري ، و وليد القناعي ، و يوسف العبدالله الصباح.

وقضت دائرة الجنايات بتغريم المتهمين من الاول حتى الرابع مبلغ 3 آلاف دينار لما نسب إليهم من اتهام ، وبتغريم المتهم الخامس مبلغ 150 دينارا عما نسب إليه من اتهام محل التهمة الاولى المستندة إليه، فيما برأته من التهمة الثانية.

كما حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة، مؤكدة على إدارة الكتاب ضرورة تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها وأبقت الفصل في المصروفات.

عمومية «التجارة للاستثمار» 6 مارس المقبل

تناقش عمومية شركة التجارة والاستثمار العقاري يوم الثلاثاء 6 مارس المقبل، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 3 % أرباحاً نقدية عن عام 2017، بواقع 3 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي 1.11 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن الأرباح تستحق للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق بتاريخ 20 مارس 2018، على أن يتم توزيعها في 27 من ذات الشهر.

5 ٪ نموا في أرباح «آبار» ترتفع 5 % في الربع الثالث

أظهرت البيانات المالية لشركة برقان لحفر الآبار ارتفاع أرباح الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2017 بنسبة 5 % على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة بلغت أرباح الفترة 640 ألف دينار (2.14 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 610 آلاف دينار (2.04 مليون دولار) للربع الثالث من عام 2016.

وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.74 مليون دينار للتسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقابل أرباح بنحو 1.73 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016، بارتفاع طفيف نسبته 0.6 %.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى التحسن الطفيف في إيرادات بعض العقود.