سعود السمكة

سعود السمكة

الاقتراح المقدم من قبل النواب الدمخي وعمر الطبطبائي والدقباسي والسبيعي والشاهين، ليس فقط يعبر عن البعد الذي وصل اليه الانحراف والعبث بعملية التشريع، بل هو سقوط اخلاقي لدولة النظام والقانون، فالاقتراح المذكور يشرعن بدم بارد عملية الخروج على القانون، ويدعو صراحة الى الذهاب الى منطق اللا دولة، والانعزال عن سلوك المجتمعات المتحضرة والدولة التي قوامها القانون وتتكئ على بلاغة العدل.

الاقتراح بقانون هذا الذي تقدم به هؤلاء النواب يدعو الى اغلاق المحاكم وعدم الحاجة الى القانون، والاستغناء عن النظام وتسريح الامن، والا ماذا يعني ما يقولون في اقتراحهم المسخ، بأن تسقط جميع الاحكام الصادرة بالادانة سواء كانت حضورية او غيابية ابتدائية او نهائية او صدرت في محكمة التمييز، وتعتبر كأن لم تكن، وكذا كل الاجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم “اقتحام المجلس وترديد الخطاب” ولا تقيد الاحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها، وان يتم الافراج عن جميع المحكومين في الجرائم فور صدور القانون، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او صادر من محكمة التمييز او محبوسين احتياطيا، او محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة بعد صدور القانون حفظ كل البلاغات التي تلقتها والقضايا التي حقق فيها وإلغاء الاجراءات التي اتخذتها فيها.

لماذا يا سادة كل هذا؟ يقول عباقرة التشريع، نواب آخر زمن في مذكرتهم الايضاحية: هذا الاقتراح بقانون يأتي رغبة في طي صفحة ماضية وفتح صفحة جديدة، املا في مستقبل آمن للكويت وشعبها، وتعزيز المصالحة الوطنية باعتبار ان الجو المليء بالحريات ينمو فيه الوعي السياسي، وبغير هذا تنضوي النفوس وتكتم الصدور آلاما فتكون القلاقل ويكون الاضطراب في حياة الدولة.

ان مثل هذه المقترحات بقوانين ليس لها وصف غير انها “ردح تشريعي” لماذا؟ لأنها تخالف الحد الادنى من المبادئ التي ترتكز عليها الدولة المدنية القائمة على النظام الديمقراطي والقيم القانونية، ولأنها مشحونة برائحة المزايدة الانتخابية ولأنها لو ووفق عليها، لا سمح الله، فإنه اعلان الوفاة للدولة القانونية!

ان من يتساءل عن مبررات التشدد يقول: ما الذي استجد حتى يتم التشدد في عقاب جرائم امن الدولة؟ نحيله الى احداث نوفمبر 2011، حين تم خرق المادة “54” من الدستور المتعلقة بذات سمو الامير، حيث نص المادة: “الامير رئيس الدولة ذاته مصونة لا تمس” ورغم هذا النص تم التطاول على ذات الامير، من خلال ذلك الخطاب الوقح “كفى عبثا” وحين تم الطلب من رجال الامن ان يخلعوا ملابسهم ويلتحقوا بالمقتحمين لمجلس الامة على اعتبار ان الحكم سقط، وحين برز احدهم في تحد سافر للحكم بالقول: “عدوا رجالكم ونعد رجالنا” او ليست مثل هذه الجرائم بالاقوال والافعال مستجدات على سياق الحراك السياسي المألوف في الكويت ومن ثم تستوجب الردع والتشدد في العقاب؟

لقد هبت كل دول العالم والتي اكثرها تمسكا بمبادئ حقوق الانسان وبنظام الحكم الديمقراطي، حين تعالت ضربات الارهاب في بلدانها وتصاعدت جرائم امن الدولة، سارعت لإعادة النظر في تشريعاتها لكي تواجه بها موجة التصعيد في الارهاب، حماية لنسيجها الاجتماعي من دون ان يعترض عليها أحد.

لذلك نرجو ان تلتفت الحكومة عن المزايدات والدعوات التي تستنكر التشدد في مواجهة جرائم امن الدولة، تحت ادعاءات فارغة، وشعارات ورقية، حيث الجرائم التي ارتكبت تعد مستجدات خطيرة على الثقافة الراشدة والمسالمة للحراك السياسي الكويتي المعهود في سياق تاريخ البلاد الطويل.

ليتفضل المعترضون على التشدد في قوانين جرائم امن الدولة، ويعطوننا مثالا واحدا في بريطانيا، وهي احدى الدول التي تعتبر من الديمقراطيات العريقة، تجرأ فيها احد في التطاول على الملكة او على رجل الامن، ولم ينل من الدولة العقاب المتشدد؟