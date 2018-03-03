الأثري: التظلم خلال ثلاثة أيام عقب إعلان نتائج الاختبارات

كتبت – رنا سالم

في خطوة لتنظيم عملية تقديم التظلمات من نتائج اختبارات الثانوية العامة وصفوف النقل ، حدد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري فترة تقديم التظلمات من نتائج اختبارات الفترتين الأولى والثانية والدور الثاني خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلان النتائج مبينا ان عدد المواد المسموح تقديم التظلمات فيها تتضمن ثلاثة مواد كحد أقصى ويتم استقبال تظلمات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي عن طريق الكنترول المركزي .

واضاف الوكيل د.الأثري في قرار اصدره وحصلت «السياسة» على نسخة منه بشأن التظلمات من نتائج الفترتين الأولى والثانية والدور الثاني ان تظلمات صفوف النقل لجميع المراحل التعليمية سيتم استقبالها في المناطق التعليمية والتعليم الخاص في ادارة التعليم الخاص ومدارس التربية الخاصة في ادارات التربية الخاصة والتعليم الديني في اداراته .

وحدد الأثري المدة الزمنية للبت في التظلمات ، حيث اكد ان جميع تظلمات نتائج اختبارات الفترة الدراسية الأولى سيتم البت فيها خلال الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي الثاني كحد اقصى ،والفترة الدراسية الثانية سيتم البت فيها قبل البدء في امتحانات الدور الثاني اما التظلمات من نتائج الدور الثاني فسيتم البت فيها قبل بدء العطلة الصيفية.