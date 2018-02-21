الطراح: غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس الأبناء

الديحاني: العيد الوطني رمز للحرية والاستقلال وعزة وكرامة الوطن والمواطنين

كتبت – رنا سالم:

أكد وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري أن قرار فصل اختبارات الصف الثاني عشر عن اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر لم يحسم بعد ولا تزال وزارة التربية تعمل حتى الآن ضمن الخطة الأساسية للتقويم الدراسي المعدة مسبقاً دون أي تغيير وفي حال اتخاذ قرار بتعديل مواعيد الاختبارات سيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب.

وقال الأثري في تصريح للصحافيين على هامش حضوره الحفل الذي أقامته منطقة مبارك الكبير التعليمية بمناسبة الأعياد الوطنية: تشرفنا بحضور هذا الحفل المميز للتأكيد على أهمية هذه الفعاليات لما لها من أثر طيب في غرس روح الانتماء والولاء للوطن.

وأضاف: شاهدنا حفلا مميزا في جميع فقراته بالرغم من الامكانيات المحدودة للمنطقة وبغض النظر عن كيفية الاحتفال لكنها مناسبة عزيزة على قلوبنا وتنبع أهميتها من استذكار نعمة الأمن والأمان والرخاء الذي نتمتع به في الكويت، سألين الله عز وجل ان يديم هذه النعمة في ظل قيادة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

وتابع: ان “جميع المناطق التعليمية ستنظم احتفالات بهذه المناسبة تحتوي على فقرات متنوعة وبمشاركة متميزة من مختلف جهات الدولة ولكل منها الطريقة التي تميزها “.

من جانبه أكد المدير العام لمنطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني أن العيد الوطني يتطلب منا جميعا مزيداً من الاهتمام بما يمثله من رمز للحرية والاستقلال والهوية الوطنية ولما يمثله من عزة وكرامة للوطن والمواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحشد للمشاركين من كل فئات المجتمع يعبر عن الولاء والانتماء للوطن في جميع مناسباتنا لاسيما في هذه الأيام التي تعيد ذكرى استقلال وطننا وتمثل حريته وتحرره وشموخه العالي”.

وأضاف “إن مثل هذا الحفل هو نهج المنطقة في كل عام حيث تستلهم منه العطاء وتلتقي الجموع لتستثير فيهم الهمم وتعمق لديهم حب الوطن والتضحية من أجله، معرباً عن شكره لراعي الحفل وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري ولكل من ساهم في إحياء هذه المناسبة، وفريق العمل المشارك بقيادة مدير الانشطة محمد العجمي”.

واعرب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح عن سعادته بحضور تلك الفعالية الوطنية التي تكرس معاني الولاء والانتماء للوطن رافعا اسمى آيات التهنئة للقيادة السياسية بمناسبة الاعياد الوطنية.

وقال الطراح: ان مشاركة وزارة الداخلية في هذه الفعالية جاءت انطلاقا من ايمانها بضرورة المشاركة الايجابية في احتفالات الاعياد الوطنية بغية غرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن في نفوس ابناء الشعب الكويتي.

قالت وكيلة وزارة التربية لقطاع التعليم العام فاطمة الكندري: ان الوزارة تقيم الكثير من الفعاليات سواء في مقر ديوانها العام او في المناطق التعليمية الست للاحتفال بمناسبة الاعياد الوطنية.