جدد وكيل وزارة التربية د.هيثم الاثري تأكيده ان الوزارة لم تحسم حتى الآن قرار فرض البصمة على الادارات المدرسية والتعليمية مشيرا الى ان القرار لا يزال قيد الدراسة .

وأوضح الأثري خلال استقباله رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية صالح العازمي ان الأمر مازال معروضا على اللجنة المشتركة المكونة من وزارتي المالية والتربية وديوان الخدمة المدنية مضيفا بالتنسيق والاتفاق مع كل الأطراف ندرس حاليا الموضوع من جميع جوانبه ثم سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وناقش الأثري مع العازمي ايضا عددا من القضايا المهمة التي تخص المعلمين وموظفي التربية وفي مقدمتها التنقلات بين الإدارات التعليمية وتوظيف الشباب الكويتي سواء معلمين او إداريين وصولا لمرحلة التكويت الكامل .

وأعرب العازمي عن شكره علي جهود الوكيل د. هيثم الأثري وتعاونه المميز لإنهاء مشاكل العديد من موظفي التربية والارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت .

كما طالب بسرعة تقديم اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارتي التربية والمالية اضافة الى ديوان الخدمة المدنية تقريرها حول بصمة الدوام لإنهاء معاناة الاف المعلمين والموظفين وخاصة موجهي وزارة التربية فى شتى التخصصات التربوية .

وختم العازمي تصريحه بالتأكيد علي الموقف الثابت لنقابة العاملين بوزارة التربية لجميع الموظفين والمعلمين والدفاع عن حقوقهم لانهم من يتحملون العبء الأكبر في تعليم وتربية ابنائنا وتقع عليهم مسؤوليات جسام ويجب على الدولة ان تراعي الأجواء التي يعملون بها وتوفر لهم كل سبل الراحة والطمأنينة.