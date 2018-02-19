النجار: تحقيق الطلبة مراكز متقدمة وميداليات في المسابقات والبطولات يؤكد قدراتهم وإبداعاتهم

كتبت – رنا سالم:

كشف وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري عن مقترح تدرسه الوزارة حاليا بشأن فصل موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني عشر عن بقية صفوف المرحلة الثانوية وذلك بهدف زيادة السيطرة على سير عملية الاختبارات وتنظيم العمل خلال تلك الفترة وليس له أي علاقة بشهر رمضان المبارك.

جاء ذلك في كلمة له خلال حضوره مؤتمر الروبوت الطلابي امس نيابة عن وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي والذي يقام يومي 19و20 فبراير الجاري تحت رعاية الوزبر العازمي وبحضور عدد من قيادي الوزارة والوفود المشاركة من دول الخليج العربي والأردن والطلاب المشاركين وقال الأثري: “ان حصول طلاب الكويت على خمس ميداليات في مسابقةInfomatrix التي اقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست وحظيت بمشاركة 48 مثلهم 600 طالب، وحصول الكويت في عامي 2016 و2017 على المركز الاول يعد دليلا واضحا على دعم الوزارة للطلاب وتنمية مهاراتهم ، الى جانب أهمية تحقيق التعاون البناء بين المؤسسات العلمية والتعليمية، وخصوصاً فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمعلومات”.

وأضاف ان وزارة التربية تؤمن بأهمية الانشطة في تنمية مهارات الطلبة وتطوير امكانياتهم وبناءً على ذلك أنشأ قطاع التنمية التربوية والانشطة مركز الروبوت الكويتي ايمانا منه بأهمية التكنولوجيا الحديثة والتقنيات العلمية في رفد عملية التعليم ومواكبة احدث التطورات العلمية على مستوى العالم، حيث فصل طلبة الكويت على مراكز متقدمة في العديد من المسابقات العربية والعالمية فجاءت هذه الانجازات لتأكد قدرة الانسان الكويتي على الابتكار والابداع والتفوق.

ومن جانبه قال وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية يوسف النجار: ان تحقيق الطلاب المركز المتقدمة والميداليات في المسابقات والبطولات تؤكد على قدراتهم وابداعاتهم في المجال العلمي لافتا الى دور الوزارة وقيادييها في دعم الطلاب وتوظيف طاقاتهم الإبداعية في كافة المجالات العلمية والتربوية.

وبدوره أكد مدير مركز الروبوت الكويتي سالم الكندري أنه مركز الروبوت الكويتي يمر الآن 12 سنة على تأسيسه كصرح تربوي عمل عليه اشخاص آمنوا بالشباب وبعطائهم المتفاني في خدمة الوطن.

ومن جانبها رحبت مدير مدرسة زينب الاعدادية ورئيسة لجنة مسابقات الروبوت مريم العوضي بالفعاليات والجلسات التي يشملها مؤتمر الروبوت الطلابي مؤكدة اهمية الاطلاع على الابتكارات الجديدة والافكار التي سيتم طرحها خلال جلسات المؤتمر، الامر الذي يحقق الاستفادة العلمية للطلاب واثراء حصيلتهم الثقافية خلال فترة المؤتمر.

وأشارت العوضي إلى ان وفد قطر سيشارك بورقة علمية تتناول الروبوت ومستجدات استخداماته في جميع المجالات الحياتية، كما ان المشروع الذي سيتم طرحه خلال المؤتمر يتناول استخدام الروبوت حماية الافراد العاملين في مجال الاطفاء خلال السنوات المقبلة.

قالت ممثلة نادي شريفة العوضي للأطفال والناشئة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من وفد البحرين فاطمة الكلبان: انهم يشاركون بمشروع روبوت يسمى “سمارت باركينج” “Smart Parking”، ويشمل توفير موقف داخل المنزل لكل سيارة مع الاستفادة من الارتفاعات المتاحة.

عقب ذلك تم تكريم راعي المؤتمر وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وتسلم وكيل وزارة التربية نيابة عنه الدرع التكريمية، كما تم تكريم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد بالإضافة الى تكريم مدير المنظمة العالمية لاستثمار أوقات الفراغ للعلوم والتكنلوجيا “ملست” داوود الاحمد.

وعقب ذلك افتتح ممثل راعي الحفل وكيل وزارة التربية الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام التربوي ضيدان العجمي ومدير مركز الروبوت سالم الكندري وعدد من قيادي الوزارة وممثلي الوفود المشاركة بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الذي تضمن اجنحة لجميع الوفود المشاركة وعدد من الجهات المختصة في المجال التكنولوجي.

