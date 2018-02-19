الأحوال الجوية السيئة تعرقل البحث عن الطائرة المفقودة

طهران – أ ف ب، الأناضول:

واجهت فرق الانقاذ الايرانيةـ، أمس، صعوبات جراء الأحوال الجوية السيئة خلال عمليات البحث عن طائرة الركاب التي كانت تقل 66 شخصا عندما اختفت الأحد الماضي اثناء تحليقها فوق منطقة زاغروس الجبلية في جنوب غرب ايران.

وقال مسؤولون أن عدة مروحيات أُرسلت فجرا إلى المنطقة للبحث عن طائرة الرحلة “اي بي3704” التابعة لشركة طيران “آسمان” أُجبرت على العودة.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” (رسمية) عن مساعد محافظ كهكيلويه وبوير أحمد (جنوب غرب)، جعفر كوهركاني، قوله، إنه تم العثور على حطام الطائرة قرب مدينة سميرم بمحافظة أصفهان بالوسط.

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” (شبه رسمية)، أن مدير عام مكتب عمليات الملاحة الجوية في منظمة الطيران المدني الايراني محمد سعيد شرفي، نفى العثور على الطائرة المنكوبة.

وقال شرفي في تصريح للوكالة “لم نعثر على شيء من هذا القبيل حتى الآن، والطائرات المسيرة مستمرة في عملها (التفتيش عن الطائرة المنكوبة)”.