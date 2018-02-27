البصرة-ا ف ب:

يحل المنتخب السعودي لكرة القدم ضيفا على نظيره العراقي اليوم في البصرة، في مباراة ودية، تأتي ضمن مساعي العراق لرفع الحظر المفروض على ملاعبه من جانب الاتحاد الدولي فيفا، كما تدخل في اطار تحضيرات الاخضر للمشاركة في مونديال روسيا الصيف المقبل.

ويأمل العراق في ان تشكل هذه المباراة وحضور المنتخب السعودي الى أرضه، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1979، دفعا لمسعاه لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سبيل رفع كامل للحظر المفروض على استضافته المباريات الدولية الرسمية.

وفرضت الهيئة الدولية هذا الحظر منذ أعوام طويلة، وقامت في العام الماضي بتخفيفه والسماح باستضافة مباريات دولية ودية على ثلاثة ملاعب في مدينتي كربلاء والبصرة جنوبا، وأربيل مركز إقليم كردستان الشمالي.

وأكد متحدث باسم الفيفا ان رئيسه جاني انفانتينو تلقى دعوة لزيارة العراق وحضور المباراة، من دون ان يعلن قراره بهذا الشأن. في المقابل، يتوقع حضور رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، بحسب ما وزارة الشباب والرياضة العراقية التي أعلنت ان المسؤول الآسيوي سيعقد مؤتمرا صحافيا في البصرة اليوم مع الوزير عبد الحسين عبطان.

وشهد محيط ملعب البصرة الدولي الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج، تحضيرات للمباراة، لاسيما لجهة الانتشار المكثف لقوات الأمن العراقية.

كما رفعت العديد من اللافتات الترحيبية بالمنتخب السعودي.

وبينما لوحظ عدم رفع أعلام سعودية بعد، أكدت السلطات العراقية انها ستقوم بتوزيع المئات منها قبيل موعد المباراة.

الاخضر يتغلب على مولدافيا

في سياق متصل، فاز المنتخب السعودي على نظيره منتخب مولدافيا 3-0 في اللقاء الودي الذي جمعهما اول من امس على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سجل للأخضر عمر هوساوي (10) وتيسير الجاسم (57) ومهند عسيري (88).

وفرض الأخضر سيطرته على معظم مجريات الشوط الأول ونجح في تتويج سيطرته بهدف مبكر سجله المدافع عمر هوساوي إثر كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء صوبها قوية على يسار الحارس المولدافي (10).

ولاحت فرصة لمولدافيا لتعديل النتيجة بعد تعثر هوساوي ولكن الحارس محمد العويس كان حاضرا وألغى خطورتها (18) وتهيأت فرصة للأخضر لتعزيز تقدمه ولكن حارس الضيوف تصدى لكرة محمد السهلاوي قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (25).

وفي الشوط الثاني ورغم التغييرات التي أجراها الأخضر إلا أنه عزز تقدمه بهدف ثان إثر هجمة منسقة تناقل خلالها الكرة أكثر من لاعب قبل أن تصل لتيسير الجاسم الذي صوبها قوية استقرت على يمين الحارس (57).

وأضاع السهلاوي هدفا محققا عندما تلقى كرة عرضية لعبها برأسه بجوار القائم (82) قبل نجح البديل مهند عسيري في إضافة الهدف الثالث إثر كرة واجه على إثرها المرمى ولعبها على يمين الحارس (88).