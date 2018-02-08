يمتاز المنهج الأخلاقي في الإسلام عن بقية المناهج الفلسفية والتربوية بأنها مستمدة من شرع الله شمولية متكاملة ثابتة لا تتغير تراقب الله في السر والعلن.

تنبهت الأمم المتحضرة الى ضرورة التصدي للفساد الذي يزداد انتشارا ويهدد الحياة الانسانية بالفوضى والدمار من هنا كثفت الحكومات والمؤسسات في كل مكان مكان الجهود لمحاربة الفساد.

ولقد اجمعت الدراسات التربوية والاجتماعية وغيرها بأن الوقاية والعلاج لهذا الداء الخطير يكمن في الاخلاق الحميدة التي ارسى قواعدها ونادى بها الإسلام منذ اكثر من 1400 سنة.

لقد تعددت المدارس والمناهج الاخلاقية في الشرق والغرب بمبادئ فلسفية وقانونية واجتماعية لكن الذي يهمنا هو المنهج الاسلامي ومبادئه الاخلاقية ومصدره واهدافه ومكانة الاخلاق في الدين والعقيدة والايمان. وكيف عالجت الاخلاق الاسلامية الفساد… فيما يلي لقطات عن الموضوع.

الأخلاق في الاسلام:

لا شك ان السلوك الاخلاقي دليل على ما في نفس الانسان من خير وصلاح اخلاقه دليل على صلاح سريرته والعكس صحيح فسلوك الانسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان وصفات يقول الامام الغزالي: «فإن كل صفة تظهر في القلب يظهر اثرها على الجوارح لا تتحرك الا على وفقها وصفاتها».

فالانسان جسد وروح، ظاهر وباطن، والاخلاق الاسلامية تمثل صورة الانسان الباطنة والتي محلها القلب وهذه الصورة الباطنة هي قوام شخصية الانسان المسلم فالانسان لا يقاس بطوله وعرضه او لونه وجماله او فقره وغناه، وانما باخلاقه واعماله المعبرة عن هذه الاخلاق يقول تعالى: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) – سورة الحجرات / 13.

ويقول صلى الله عليه وسلم (ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم).

بينت سورة القرآن الكريم واياته اسس الاخلاق ومكارمها وكذلك اعتنت السنة النبوية بالاخلاق والمعاملات عناية فاقت كل التصورات فقد عد بعض العادين – فيما وقع لهم – احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوا ستين الف حديث عشرون منها في العقائد واربعون في الاخلاق والمعاملات وهذا بلاشك دليل على عناية السنة بالاخلاق كعناية القرآن الكريم بها فقد قال تعالى: «وانك لعلى خلق عظيم) (القلم / 4 يمتدح الله تعالى نبيه بحسن الخلق تاره ويأمره بمكارم الاخلاق ومحاسنها تارة اخرى (خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين) – (الاعراف / 199).

من هنا تظهر لنا اهمية الاخلاق في الاسلام من امور عدة.

1 – الاخلاق في الاسلام غاية الدين والعقيدة يقول صلى الله عليه وسلم (انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق).

ويبين القرآن والسنة النبوية هذه الحقائق – يقول الله تعالى عن الصلاة (ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر) – سورة العنكبوت / 45 وعن الزكاة يقول تعالى (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) – سورة التوبة / 103.

– وقال صلى الله عليه وسلم (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه).

– وهكذا يبين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مكانة الاخلاق واهميتها في الدين.

فإن قال قائل: ما وجه اهمية الخلق حتى يقدم على العقيدة والعبادة؟

الجواب: ان الخلق ابرز ما يراه الناس ويدركونه من سائر اعمال الاسلام فالناس لا يرون عقيدة الشخص لان محلها القلب، كما لا يرون كل عباداته لكنهم يرون اخلاقه ويتعاملون معه من خلالها لذا فإنهم سيقيمون دينه بناء على تعامله وقد حدثنا التاريخ ان الشرق الاقصى ممثلا اليوم في اندونيسيا والملايو والفلبين وماليزيا لم يعتنق اهلها الاسلام بفصاحة الدعاة ولا بسيف الغزاة بل باخلاق التجار العرب وذلك لما تعاملوا معهم بالصدق والامانة والسماحة والكلمة الطيبة… الخ.

2 – عظم الاسلام مكانة الاخلاق وجعلها من العبارات ومجالا للتنافس ودخول الجنة يقول صلى الله عليه وسلم (ان المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم).

وحين سئل صلىالله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال (تقوى الله وحسن الخلق).

هذه الاحاديث وغيرها تبين ان حسن الخلق هو كل شيء في الدين بل يكاد يكون الخلق دينا.

3 – يبين الاسلام ان الاخلاق الحميدة مؤشر قوي واكيد على بقاء الامم وتقدمها واستمرارها امنا وازدهارا والدليل على ذلك قول الله تعالى (واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) – (الاسراء: 16 ويقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ان الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة.

ويقول الشاعر احمد شوقي رحمه الله واذا اصيب القوم في اخلاقهم

فأقم عليهم مأتما وعويلا.

4 – ربط الاسلام الاخلاق بالايمان

فكلما كان الايمان قويا اثمر اخلاقا حميدة

والعكس تنهار الاخلاق وتفسد بالايمان الضعيف يقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا)- رواه الترمذي وابوداود.

الأخلاق علاج الفساد

بما ان الاخلاق مصدرها القرآن والسنة اذاً فهي الوقاية والعلاج لكل انواع الفساد فلا يمكن ابدا ان يكون المؤمن باخلاقه الحميدة منافقا او كذابا او مخادعا وغشاشا او مجرما وشريرا.

ومن هنا تكون فضائل الاخلاق ومكارمها داخلة في اطار الدين وركنا اساسا من اركان العبادة وتقريرا لهذه المبادئ الواضحة في صلة الايمان بالخلق القويم؟ يقول النبي الكريم: (ثلاث من كن فيه فهو منافق؟ وان صام وصلى وحج واعتمر؟ وقال اني مسلم: اذا حدث كذب؟ واذا وعد اخلف؟ واذا اؤتمن خان).

وفي رواية (ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها..

فالاخلاق الاسلامية الحميدة تنشر المحبة والتعاون والتآخي والسلام.. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة في التحلي بمكارم الاخلاق التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع والامة. ان اي مجتمع لا يمكن ان يعيش افراده بأمان وانسجام ما لم تربط بينهم روابط متينة من الاخلاق الكريمة فمكارم الاخلاق ضرورة اجتماعية لا يستغنى عنها اي مجتمع من المجتمعات الانسانية لان بها يتم اصلاح الفرد الذي هو الخطوة الاولى في اصلاح المجتمع كله وصدق القائل:

وانما الامم الاخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا