“الأخوات العزيزات” يستلهمن “انتهى الوقت”

وقعت نحو مئتي ممثلة بريطانية وإيرلندية على رسالة تدعو إلى التحرك ضد التحرش الجنسي في العمل وكذلك المساواة في الأجور، وذلك قبل حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”، ومن بين الموقعات الـ190 على الرسالة، التي تحمل عنوان “الأخوات العزيزات”، ونشرت في صحيفة “أوبزرفر”الأسبوعية، إيما واتسون وكاري موليغان وإيما تومسون وسيرشا رونان.

وقالت الموقعات إنهن يستلهمن تحركهن من حركة “تايمز آب”(انتهى الوقت) في الولايات المتحدة، وهي صندوق دفاع قانوني عن ضحايا الاعتداءات انشأته نجمات هوليود بعدما تم نشره الفترة الماضية الماضية بشأن انتهاكات جنسية واسعة النطاق في مجال صناعة الترفيه.

ودعت الموقعات إلى التبرع لصندوق جديد يحمل اسم “صندوق العدالة والمساواة في المملكة المتحدة”وتديره منظمة “روزا”النسائية الخيرية.

وجاء في الرسالة :”إذا كنت ممن قالوا “انتهى الوقت”، إذا ما كانت القصص التي قرأتها في الصحف قد لمستك وأزعجتك، انضم إلينا … لنجعل 2018 عاما لنهاية التحرش والاعتداءات الجنسية”.

ووفقا للصحيفة، فقد تبرعت إيما واتسون بالفعل بمبلغ مليون جنيه استرليني (1٫4 مليون دولار للصندوق).

ورافقت هذه الرسالة رسالة ثانية موقعة من 160 من الناشطين والأكاديميين يرحبون “بالدعوة الصادرة عن أخواتنا في صناعة الترفيه للتوحد في الدعوة لوضع نهاية للتحرش والانتهاكات”.