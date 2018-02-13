القاهرة – شريف حمودة:

يحلق الادب في سماء العالمية بجناحين كبيرين، هما الخصوصية المحلية والروح الشعبية والاعمال السردية العربية التي بلغت شأوا واسعاً من الذيوع والتقدير في الغرب وفي العالم عموماً لا تخرج عن ذلك الاطار فهي تلك الاعمال المستغرقة في محليتها تتحسن الروح الشعبية من خلال الامكنة والشخوص والزمان ومن بين السرديات المصرية الكبيرة التي وصلت بالادب المصري والعربي الى مدى بعيد من التحقق والحضور بلغات اجنبية عدة جرت الترجمة اليها تأتي اعمال لافتة استوحت المحلية والروح الشعبية في امكانة بعينها التصقت بالقاهرة القديمة على وجه التحديد واحياء ومناطق من قبيل الحسين والازهر والجمالية في قلب قاهرة المعز لدين الله الفاطمي.

وثمة روائيون وساردون نابهون يعزي اليهم الفضل في رسم خرائط المكان والانسان على السواء في تلك المناطق شديدة الثراء والتميز والخصوصية على رأسهم نجيب محفوظ 11 ديسمبر 1911 – 30 أغسس 2006 وجمال الغيطاني 9 مايو 1945 – 18 أكتوبر 2015 اللذان اقترنا فنيا وحياتيا بحي الجمالية على نحو فريد، واذا كان العنوان عتبة مفتاحية للتعاطي مع نص ادبي فان اعمال نجيب محفوظ في مرحلته الواقعية بشكل خاص، تحمل عناوين دالة بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، زقاق المدق، خان الخليلي حيث يجد القارئ ذاته منذ طرقه باب العمل وجها لوجه امام الاستغراق في المحلية والحضور العبي من خلال تصدير اسم الحي القاهري التاريخي في العنوان.

وبالمضي في قراءة الرواية المحفوظية يتلمس القارئ خرائط البشر ايضاً في تلك الامكنة جنباً الى جنب مع البوصلة الجغرافية الدقيقة للرواوي المحنك التي جعلت بعض الباحثين يستعينون باعماله في رصد طوبوغرافيا القاهرة العتيقة في توقيتات تاريخية محددة وكان اديب نوبل في احد وجوهه هو المقريزي او علي مبارك وكان السرديات المحفوظية هي خطط جديدة ت وائم النصف الاول من القرن العشرين الامر نفسه يتكرر على نحو قريب الصلة في روايات جمال الغيطاني ابن حي الجمالية وحافظ دروبها وسككها ان راوي سيرة الزيني بركات انما يروي في الوقت نفسه تاريخ المكان ويتقصى جغرافيته بامانة ويتفاعل مع انانسه مع العاديين والبسطاء قارئاً خرائطهم الداخلية وتشكلاتهم النفسية التي ربما يغفلها المؤرخون الرسميون المهتمون بتدوين مؤلفاتهم حول الملوك والامراء والحكام والاعيان.

معاينات يومية

التصق الكاتبان محفوظ والغيطاني ربما مثلما لم يلتصق غيرهما بالمحلية وبالروح الشعبية المحومة في القاهرة الفاطمية التي عاشا فيها ايضاً فكانت مع رفتهمها بها معرفة حياتية وليست ذهنية مجردة لذلك جاءت كتابتهما عن احيائها وامكنتها الشعبية نابعة من معاينات وملامسات يومية منذ ميلادها ونشأتهما وبلغ عشقهما لهذه البيئة التي عبرا عنها ابداعياً انهما اوصيا بتشييع جثمانيهما بعد مماتهما من مسجد الحسين وهذا يوضح الى اي مدى اقترن المبدعان بمنطقة الجمالية التاريخية وكيف وهب المكان الاديبين عصا الابداع السحرية ووهباه بدورهما اخلاصا ومحبة ووفاء على مدار حياتهما.

ولعل حيثيات منح نجيب محفوظ جائزة نوبل للاداب في العام 1988 تبرز كيف التفت العالم الى ان المحلية والروح الشعبية ابرز مقومات فرادته وتميزه كأديب فقد ركز بيان الاكاديمية السويدية على اعمال بعينها منها زقاق المدق، بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وكيف اسهمت هذه الاعمال المكانية في ازدهار الرواية العربية كحنجنس ادبي يدور في بنية اجتماعية شديدة الخصوصية فالاديب استطاع ان يصبغ النموذج السردي الغربي بقضايا تخص المجتمع المصري المحلي وامكانة وشخصيات شعبية صارت بمثابة ايقونات لفرط مصداقيتها وامانتها في نقل الواقع.

بدوره فطن نجيب نحفوظ نفسه مبكراً وهو يصوغ خرائط الانسان والمكان في سردياته الى انه ابن بيئة محلية بعينها لا يمكنه تجاوزاها، وان شعبيته ككاتب انعكاس لحضور الروح الشعبية في اعماله، وفي الكلمة التي ارسلها محفوظ ليتم القاؤها امام الاكاديمية السويدية لجائزة نوبل تجلى ذلك الوعي المحفوظي بوضوح اذ اسهب في القول انه ابن الحضارتين الفرعونية والاسلامية اثباتا لخصوصية كتابته التي تعكس خصوصية حضارية ومما ذكره محفوظ في ذلك الصدد قدر لي يا سادة ان اولد في حضن هاتين الحضارتين وان ارضع لبنيهما واتغذى على ادابهما وفنونهما ثم ارتويت من رحيق ثقافتكم الثرية الفاتنة ومن وحي ذلك كله بالاضافة الى شجوني الخاصة ندت عني كلمات اسعدها الحظ باستحقاق تقدير اكاديميتكم الموقرة فتوجت اجتهادي بجائزاة نوبل الكبرى فالشكر اقدمه لها باسمي وباسم البناة العظام الراحلين من مؤسسي الحضارتين.

واشار محفوظ حينها الى ان هاتين الحضارتين قد تزوجتا في عصر من عصور التاريخ زواجا موفقا اولهما عمره سبعة الاف سنة وهو الحضارة الفرعونية وثانيهما عمره الف واربعمائة سنة، وهو الحضارة الاسلامية واستطرد في بيان اثر الحضارتين على الانسانية وانعكاسه في اعماله السردية فالحضارة الفرعونية رسخت الحقيقة والعدل اللذين سيبقيان ما دام في البشرة عقل يتطلع او ضمير ينبض والحضارة الاسلامية عمقت الروح الانسانية في طموها العلم والمعرفة.

خلطة محفوظية

في روايته زقاق المدق على سبيل المثال تتجلى تلك الخلطة المحفوظية التي تتواشج فيها المحلية المصرية والروح الشعبية وتتلاقى الحضارات التي توالت فوق ارض مصر، ليكون العمل الابداعي محصلة لهذه الروافد كلها، مثلما ان بطلته «حميدة» ترمز فيما ترمز له الى الوطن الذي يحاول الاستعمار والمتآمرون النيل منه.

هذا الزقاق وفق الوصف المحفوظي في بداية روايته تنطق شواهد كثيرة بأنه «كان من تحف العهود الغابرة وانه تألق يوما في تاريخ القاهرة المعزية كالكوكب الدري اي قاهرة نعني؟ الفاطمية؟ المماليك؟ السلاطين؟ علم ذلك عند الله وعند علماء الاثار ولكنه على أية حال اثر واثر نفيس كيف لا وطريقة المبلط بصفائح الحجارة ينحدر مباشرة الى الصنادقية تلك العطفة التاريخية؟ ليس متصورا بأي حال من الاحوال ان تدور احداث الرواية الا في هذا الخان دون غيره فالبيئة الخاصة هي الوجه الاخر للاحداث وهي الانعكاس المترجم للشخوص وهي كذلك التاريخ الممتد والجغرافيا المختارة بعناية وهكذا يمكن استحضار الوطن بأسره في مساحة ضيقة بل في شخص امرأة واحدة تسكن هذا الزقاق.

وفي مثل هذا المكان الشعبي الموحي كل موضع له دلالة وتأثير كبيران مثل قهوة المعلم كرشة وصالون عباس الحلو ووكالة سليم علوان ودكان عم كامل بائع البسبوسة وفرن الخبز وان صخب قهوة كرشة هو حيوية مصر التي لا تتبدد كاد زقاق المدق يغرق في الصمت لولا ان مضت قهوة كرشة ترسل انوارها من مصابيح كهربية»، وسمار القهوة هم ابطال الرواية مثلما انهم في الحقيقة السواد الاعظم من ابناء المجتمع المصري في تلك الفترة من اربعينات القرن الماضي على نحو مماثل يستحضر محفوظ «خان الخليلي» كبيئة محلية بالغة الخصوصية وتربة شعبية خصبة تعج بأنفاس البسطاء والعاديين التي تتداخل مع ادخنة المقاهي ومحلات الطعمية والكباب في المنطقة الاثرية الفريدة ذات العبق الاسطوري الخاص هنا للمقاهي ايضا حضور فاعل وفعالية حاضرة: «سكنت ضوضاء النهار لكن لتحل محلها ضوضاء اشد وافظع سرعان ما جعلت الحي جمعية كمسرح من مسارح روض الفرج الشعبية.

اما مصدرها فالقهاوي المنتشرة في جوانب الحي فالراديو يذيع اناشيده واحاديثه بقوة وعنف فكأنه يذيع في كل شقة والندل لا يكفون عن النداء. والطلب في اصوات ممطوطة ملحنة واحد سادة شاي اخضر تعميرة على الجوزة وشيشة حمي.. ودق قطع النرد والدومينو واصوات اللاعبين كيف يحتمل اهل الحي ضوضاءه او كيف يغمض لهم جفن؟ وفي موضع اخر يقول الراوي المفتون بالخان التاريخي الفريد الذي يحفظ شخصية مصر: «هل بخور يحترق في مثل هذه الساعة من الليل؟ ام يكون لهذا الحي الغريب انفاس تتردد في عمق السكون؟

نماذج حية

بمثل هذا الاستحضار الواعي المتعمد للصبغة المحلية وللروح الشعبية التي يبلورها المكان الاثري والتاريخي وتتحرك بطاقتها الشخوص من العاديين والبسطاء يمكن الولوج الى عوالم نجيب محفوظ في رواياته الواقعية الاخرى ومنها الثلاثية الملحمية التي دارت ايضا في حي الجمالية بين مناطق بين القصرين وقصر الشوق والسكرية واستطاع محفوظ من خلال خلطته السحرية ان يقدم من خلالها نماذج بشرية ومكانية باتت حية وكأنما لها وجود على ارض الواقع بحذافيرها من قبيل: السيد احمد عبدالجواد «سي السيد» الام «امينة» دكان العطارة الخاص بالسيد عبدالجواد بيت زبيدة العالمة الى اخر هذه الشخصيات والامكنة التي رسم المتخيل الروائي خرائطها بعناية.

على المنوال نفسه نسج جمال الغيطاني اعماله المستوحاة من عبق التاريخ والمستمدة مفاتيحها التخييلية من عمق الواقع المحلي والروح الشعبية المهيمنة على المكان والشخصيات وتأتي رواية الغيطاني الابرز «الزيني بركات»لتحلق بعيدا وفق تلك المعطيات فقد انطلق الراوي «ابن «حارة الطبلاوي» بحي الجمالية الفاطمي» محملا بثقاتفته المعرفية وقراءاته التاريخية المتعمقة فضلا عن معايشاته المباشرة ليقدم ما يمكن وصفه بالسيرة الذاتية او الخرائط التفصيلية للامكنة والبشر على السواء.

والدرس الاهم الذي وعاه الغيطاني من سابقه نجيب محفوظ ومن حصاد الحضارات المتلاحقة فوق ارض مصر الخالدة ان التاريخ الفعلي انما هو الذي تحفظه ذاكرة القلوب ويجري على السنة العوام، ومن ثم نسج الرواي خيوط عمله السردي المحلمي من اصدقاء الهامش المحكي شفاهياً او المروي في المدونات والكتب غير الرائجة ولم يعتمد الغيطاني على التاريخ الرسمي الذي ربما يرضي الملوك والامراء لكنه قد يحوي الكثير من المغالطات بسبب الاملاءات السلطوية وهكذا لا تنفد تجسدات المحلية ولا تمحى بترددات الروح الشعبية في اعمال المبدعين البارزين الذين بلغوا مصاف الادباء والكبار في العالم من خلال تلك الخصوصية في الاستهلام والتعبير وعرفوا ا نهذه الملامح المميزة هي كلمة السر عند رسم خرائط المكان والانسان في طرح ادبي خالد.