الأردن: المؤتمر يجسد دور الكويت القومي العربي وخدمة قضايا الأمة

عمان – كونا: قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية الدكتور محمد المومني أمس ان استضافة الكويت لمؤتمر إعادة إعمار العراق يجسد الدور القومي العربي الذي دأبت على ترسيخه خدمة لقضايا الامة وشعوبها.

جاء ذلك في تصريح ادلى به بمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق اليوم بمشاركة اردنية وعربية ودولية واسعة.

واشاد بالمبادرة السامية والرعاية الكريمة من قبل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لاحتضان المؤتمر الذي يعقد وسط هذه المرحلة “الحاسمة” من حياة الشعب العراقي مشيرا الى ان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي دعوة رسمية للمشاركة في اعمال المؤتمر الدولي. وشدد المومني في هذا الإطار على ضرورة مساندة دول العالم والإقليم لجهود الإعمار للدول التي عانت من ويلات الحروب والدمار مثمنا في الوقت ذاته جهود العراق وسعيه “الدؤوب” لتحقيق الامن والازدهار لأبناء شعبه.

واكد الاهمية الكبرى التي يكتسبها المؤتمر في وقت “يحتفل العراق بالانتصار على ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” ويعمل حاليا على إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والرخاء للشعب العراقي الذي عانى خلال الاعوام الماضية من القتل والتهجير والنزوح”. واشاد المومني بالنجاحات التي حققها العراق على المستويين العسكري والامني والجهود التي يمضي بها نحو البناء الوطني وترسيخ دولة المواطنة بما يخدم مستقبل العراق ويحقق تطلعات شعبه بالامن والاستقرار وتجاوز التحديات التي عانى منها على مدار الاعوام الماضية.

ولفت الى ان إعادة البناء والسعي نحو التطور في العراق وفي مختلف دول الاقليم هو “الرد الامثل” على دعاة القتل واعداء الانسانية ويمثل ترجمة عملية للانتصار على الارهاب ودحره وبناء المستقبل الافضل للمجتمعات العربية.