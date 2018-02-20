الأردن: تحديد سقوف سعرية للوجبات الشعبية

قرر مجلس الوزراء إضافة أصناف جديدة لقائمة الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية وتحديد سقف أعلى لكل صنف أو سلعة للتنافس دونها وإضافتها إلى قائمة الأسعار المعلنة سابقا للوجبات الشعبية.

وتم بموجب القرار الموافقة على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وضع سقف أعلى لوجبة الشاورما السوبر «وجبة دجاج أو لحمة عربي زائد ساندويش شاورما 50 غراما» إضافي بـ 2 دينار و600 فلس.

الشاورما الدبل «وجبة دجاج أو لحمة عربي عادي زائد ساندويش شاورما إضافي 100 غرام» بـ3 دنانير و200 فلس، ووجبة شاورما عربي دجاج / ارمني / ايطالي / فرنسي 100 غرام زائد مخلل زائد مايونيز زائد 250 غرام خضار طازجة زائد 200 غرام بطاطا مبهرة بـ 2 دينار.

أما أسعار سندويشات اللحوم والدجاج، فقد تم وضع سقف سعري لساندويش الشاورما الشراك الدبل 100 غرام بـ دينار و200 فلس وساندويش الشاورما الخبز الفرنسي الدبل 100 غرام بـ دينار و300 فلس.