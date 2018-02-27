الأردن تطلق حملة ترويجية لكأس آسيا للسيدات

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس اسيا لكرة القدم للسيدات، عن الحملة الترويجية التي اطلقتها «ياهلا باسيا» للبطولة التي ستقام خلال الفترة مابين 6 – 20 ابريل المقبل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في منصة زين للابداع “ZINC” بحضور مندوب الامير علي بن الحسين، سليم خير ومديرة البطولة المهندسة فرح البدارنة وحضره ممثلي الجهات الاعلامية المحلية والعربية.

وتعدّ هذه البطولة أضخم حدث رياضي تشهده المملكة هذا العام ، وأحد أكبر الأحداث الرياضية القارية التي تقام في المنطقة لكرة القدم النسوية.

وخلال المؤتمر، اعلنت اللجنة المنظمة المحلية عن اهمية الحملة التي اطلقتها «ياهلا بآسيا» والتي تأمل اللجنة من خلال هذه الحملة استقطاب انظار الجماهير الاردنية لمتابعة اخبار البطولة وتشجيع المنتخبات المشاركة خلال بدء المنافسات .

وتحدث سليم خير رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة حيث نقل تحيات سموه للاعلاميين باعتبارهم شريك رئيسي في إنجاح البطولة، وقال: نحن في الاردن نفتخر دائما بقدرة الاعلام بانجاح اي تظاهرة يستضيفها الاردن ويظهرها بالشكل الذي يتناسب مع سمعة الاردن الدولية خاصة في استضافة الاحداث الدولية والقارية بكرة القدم بشكل عام والنسوية بشكل خاص.

بدورها، رحبت المدير التنفيذي للبطولة المهندسة فرح البدارنة بالجهات الداعمة لهذه البطولة، وتقدمت بالشكر للأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس الهيئة التنفيذية في اللجنة المنظمة المحلية للبطولة لدعمَه المتواصل، منذ تأسيس منتخب النشميات عام 2005، للارتقاء بكرة القدم النسوية الأردنية إلى مراتبَ عالمية، ودوره المحوري في تعزيز مكانة الأردن في التقدم والريادة في مجال تطوير كرة القدم للسيدات.