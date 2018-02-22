الأردن: لا استئناف للعلاقات الديبلوماسية مع قطر قريباً

عمان – د ب أ: نفت مصادر رسمية أردنية، ما تردد بشأن “ترجيحات قطرية لعودة العلاقات الديبلوماسية بين عمان والدوحة، إلى ما كانت عليه سابقا”.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية أمس عن المصادر، أنه “لا مساعي أو توجهات بهذا الصدد الآن، كما لم يبحث هذا الموضوع في الأوساط الرسمية الأردنية”.

وكانت مصادر ديبلوماسية في الدوحة، رجحت في تصريحات صحافية أول من أمس، “أن تشهد الأسابيع القليلة المقبلة، عودة العلاقات الديبلوماسية كاملة مع كل من جيبوتي والأردن”.

وكانت الحكومة الأردنية قررت تخفيض التمثيل الديبلوماسي مع قطر منتصف العام الماضي.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني حينها، إنه “بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الديبلوماسي مع قطر، وإلغاء تراخيص مكتب قناة الجزيرة في المملكة”.