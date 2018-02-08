أبوظبي – وكالات: بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، مع نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني والشيخ محمد بن راشد خلال لقائهما أول من أمس، عن اعتزازهما بالعلاقات المتينة التي تجمع بين الأردن ودولة الإمارات، والحرص على توسيع آفاق التعاون بينهما في شتى الميادين.

وأكد الجانبان أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مجمل القضايا والتحديات الإقليمية، وبما يسهم في خدمة قضايا الأمة العربية ومصالحها.

وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الأردن والإمارات في مجال تطوير القطاع العام والحكومة الإلكترونية وتيسير الخدمات للمواطنين.

وشددا على الاستمرار في دعم وتوطيد العلاقات الأخوية بين البلدين والوصول بها الى آفاق جديدة من التعاون والعمل المشترك”.

وفي وقت لاحق أمس، وصل الملك عبدالله الثاني إلى باكستان، في زيارة رسمية تستغرق يومين. وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن طائرة الملك عبدالله هبطت في قاعدة نور خان الجوية، وكان في استقباله الرئيس الباكستاني ممنون حسين، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للعاهل الأردني، الذي أصطحب معه وزير الخارجية الأردني وعدداً من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ومن المتوقع أن يعقد الملك عبدالله اجتماعات مع حسين ورئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي، حيث سيتم مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية ثانية، عينت إسرائيل أمس، سفيراً جديداً لدى الأردن، في إطار عملية التطبيع بين البلدين، بعد أشهر من التوتر إثر مقتل أردنيين اثنين برصاص عنصر أمن إسرائيلي داخل حرم السفارة في عمان، فيما اعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها لم تتسلم كتاب تسمية السفير الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان، أن أمير فايسبرود عين سفيراً جديداً لدى الأردن.

ويشغل فايسبرود حالياً منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكان قد شغل في السابق منصب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية في عمان، وهو يتقن اللغة العربية.