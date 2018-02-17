عمان – وكالات:

أعلن الجيش الأردني أمس، إحباط مخطط لعمليات تهريب أسلحة ومخدرات وإرهابيين عبر شبكة خطوط أنابيب نفط قديمة على الحدود بين الأردن والعراق وسورية، المتوقف منذ العام 1967.

وقال مصدر مسؤول في الجيش في بيان، إن “الجيش الأردني تمكن من خلال جهد استخباراتي ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية والجهات المعنية وباستخدام مختلف الطرق والوسائل الحديثة من إحباط مخطط لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والإرهابيين”.

وأوضح أن هذه العمليات “بدأت الإعداد والتنفيذ لها مجموعة من الإرهابيين وتجار المخدرات باستخدام أنبوب النفط القديم التايبلاين، الذي يربط بين الحدود الأردنية والسورية كما يربط الحدود الأردنية والعراقية”.

وأضاف إن “شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة قامت باستغلال أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الإرهابية”.

وأكد أن “التعليمات صدرت للوحدات الفنية المعنية بتدمير هذه الانفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الارض والذي كان يمكن أن يشكل ثغرة للتهريب ومنفذاً للمهربين والإرهابيين الذين لم يتركوا أسلوباً إلا وحاولوا استخدامه في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية”.

وأوضح أن “شبكة من الإرهابيين ومهربي المخدرات والأسلحة استغلت أحد البيوت القريبة من الحدود وخط الأنابيب وعمل مجموعة من الأنفاق وتجهيزها لغايات الاستخدام في عمليات التهريب وتنفيذ العمليات الارهابية”.

وأشار إلى أن التعليمات صدرت للوحدات الفنية المعنية من سلاح الهندسة الملكي بتدمير هذه الأنفاق وإخراج خط الأنابيب فوق سطح الأرض.

وشدد على أن “القوات المسلحة الأردنية ستقف بالمرصاد في وجه مخططات ونوايا هذه الفئة الضالة التي تتربص بأمن الأردن وتحاول بشتى الوسائل النيل من أمنه واستقراره”.

ونشرت قيادة الجيش تسع صور تظهر عملية اخراج انانبيب النفط من تحت الارض.

وكانت المملكة العربية السعودية أقامت أنبوب النفط العربي “التابلاين” العام 1950، لضخ النفط عبر ميناء صيدا اللبناني مروراً بالأراضي الأردنية والعراقية والسورية.

يشار إلى أن الحدود الأردنية مع سورية والعراق تشهد محاولات مستمرة لعمليات التسلل والتهريب، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في تلك الدول.