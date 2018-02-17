الأردن يطلب مواجهة الأزرق 21 مارس

اعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن ترتيبات إقامة مباراة ودية مع منتخبنا الوطني الاول، يوم 21 مارس المقبل، في العاصمة عمان، في اطار استعدادات النشامى لمواجهة منتخب فيتنام، يوم 27 من نفس الشهر، ضمن الجولة الأخيرة، من تصفيات كأس آسيا 2019، وقد ارسل الاتحاد الاردني كتاب لاتحاد الكرة بجميع تفاصيل المباراة.

بدوره، أكد مدير المنتخب، أسامة طلال، أن مواجهة الكويت، ستقام على استاد الملك عبد الله الثاني، قبل ستة أيام من لقاء فيتنام، مع ختام التصفيات الآسيوية، والتي تأهل عنها النشامى رسميا.