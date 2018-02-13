الأرصاد الجوية: أمطار متفرقة على البلاد فجر اليوم

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من يوم غد الأربعاء “تكون رعدية أحيانا على المناطق الشمالية”.

وقال القراوي لـ(كونا) امس إن الكويت تتأثر حاليا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذى يتزامن ومرور جبهة هوائية دافئة يصاحبها ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى لتكون أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام. وأضاف أن البلاد تتأثر أيضا بنشاط للرياح الجنوبية لتزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة لاسيما على المناطق الساحلية ما يؤدى الى ارتفاع الأمواج لأكثر من سبعة أقدام مع إثارتها للغبار على بعض المناطق لتنخفض معها الرؤية الأفقية خصوصا بالمناطق المكشوفة.

وأشار إلى إمكانية تحسن الأجواء تدريجيا على أن تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا لتعود إلى معدلاتها الطبيعة ويستقر الطقس خلال ساعات الليل