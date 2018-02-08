الأرصاد: طقس دافئ نهاراً ودرجة الحرارة إلى 27 مئوية

قال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة العامة للطيران المدني عبدالعزيز القراوي إن البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف مع سطوع الشمس يؤدي إلى الإحساس بالدفء وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت تسود معها رياح شمالية غربية تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. وأضاف القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس المتوقع اليوم الجمعة يكون غائما جزئيا ودافئا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و 26 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 4 أقدام. ولفت إلى أن الطقس ليل اليوم يكون غائما جزئيا وباردا والرياح متقلبة خفيفة السرعة وتتراوح ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 7 و 10 درجات مئوية والبحر يكون خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و2 قدم. وقال القراوي إن الطقس نهار يوم غد السبت يكون غائما جزئيا ودافئا والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 21 و 27 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج وارتفاعه ما بين 1 و 2 قدم. ولفت إلى أن الطقس ليل السبت يكون باردا وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 26 كيلومترا في الساعة وتقل الرؤية الأفقية بسبب الضباب على مناطق متفرقة وتكون درجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و 11 درجة مئوية والبحر يكون خفيف الموج ويتراوح ارتفاعه ما بين 1 و 2 قدم.