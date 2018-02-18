الأزرق يتجمع 18 مارس … و3 مقترحات للمدرب الموقت

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة القدم تحضيراته 18 مارس المقبل، استعدادا لخوض وديتي الاردن والكاميرون في 21 و25 من نفس الشهر بعمان والكويت على الترتيب، وذلك ضمن رزونامة الاتحاد الدولي فيفا.

ويتضمن برنامج الازرق اقامة حصة تدريبية داخلية قبل المغادرة الى عمان في 19 مارس، بعد ان وافقت لجنة التسوية رسميا على خوض المباراة، التي ستكون الاولى لمنتخبنا بعد خليجي 23.

وقال علي مروي عضو لجنة التسوية والمتحدث الرسمي في تصريح صحافي امس: ان مباراتي المنتخب مع الاردن والكاميرون، ستقامان ضمن روزنامة الفيفا وذلك من اجل توفير الاحتكاك الجيد للاعبين، والارتقاء بترتيب المنتخب في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي.

وكان فهد عوض مدير المنتخب قد اوضح لبرنامج بين الشوطين اول من امس ان هناك عدة مقترحات بخصوص اختيار مدرب الازرق في المباراتين الوديتين، حيث تدرس اللجنة الفنية الاستعانة بمدرب مؤقت من الدوري المحلي، او تجديد عقود المدربين الوطنيين الثلاثة ثامر عناد ووليد نصار وبداح الهاجري التي ستنتهي في 10 مارس، بينما ينحصر المقترح الثالث في الاستعانة باحد المدربين الذين يرتبطون بعقود طويلة مع الاتحاد وابرزهم ابراهيم عبيد وطارق الخليفي.