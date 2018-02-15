الأزرق يحتفظ بالمركز 174 في تصنيف «فيفا»

احتفظ منتخبنا الوطني لكرة القدم بالمركز الـ 174 في لائحة التصنيف العالمي الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لشهر فبراير وبذلك بقى الازرق في نفس الترتيب الذي حققه في ديسمبر ويناير الماضيين لاسيما مع غيابه عن الساحة الدولية بالفترة الماضية، وتنتظر الأزرق مواجهتين وديتين في مارس المقبل تحدد أولاها مع الكاميرون 25 من الشهر المقبل، في حين يجري التنسيق بشان مباراة ثانية.

كما حافظ المنتخب التونسي على صدارة المنتخبات الأفريقية حيث احتل المركز الثالث والعشرين عالميا، فيما جاء المنتخب السنغالي في المركز الثاني واحتل المنتخب الكونغولي المركز الثالث في القارة محتلا المركز الـ39 عالميا حيث صعد أربع مراكز دفعة واحدة فيما تراجع المنتخب المغربي للمركز الرابع في القارة والـ42 عالميا وتراجع المنتخب المصري 13 مركزا في التنصيف العالمي حيث احتل المركز الـ43 عالميا، والخامس إفريقيا.

وعالميا حافظ المنتخب الألماني، بطل العالم، على صدارة التصنيف فيما وصل منتخب أيسلندا لأفضل مركز في تاريخه محتلا المركز الثامن عشر عالمي،

وحصل المنتخب الألماني على 1602 نقطة متفوقا على نظيره البرازيلي، صاحب المركز الثاني برصيد 1484 نقطة والمنتخب البرتغالي ، بطل أوروبا، الذي جاء في المركز الثالث برصيد1358 نقطة.