الأزرق يعتذر عن بطولة البصرة الودية

كتب- ناصر الفضلي:

أكد فهد عوض مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم ان اتحاد كرة القدم ابدى اعتذارة لنظيرة العراقي عن المشاركة في البطولة الدولية الودية المقرر ان تستضيفها مدينة البصرة العراقية اواخر شهر مارس المقبل بمشاركة بعض المنتخبات العربية والقارية ، مشيرا الى ان اتحاد اللعبة يبحث عن خوض مباراة او اثنتين في نفس الفترة وخلال ايام الفيفا دي.

واضاف عوض ان اللجنة الفنية في الاتحاد تبحث عن الاستعانة بأحد المدربين العاملين على الفرق المحلية لقيادة الازرق مؤقتا تحضيرا لمواجهة الفيفا دي المقبلة.

ومن المتوقع ان تعلن اللجنة الفنية المكونة من بعض المدربين الوطنيين عن القائمة الاولية الرسمية التي تضم لاعبين اغلبهم من الوجوه الواعدة بعكس تشكيلة خليجي 23.

وكان منتخبنا الوطني قد عاد الى المشاركة الدولية في «خليجي 23» التي استضافتها البلاد في الفترة مابين العشرين لشهر ديسمبر وحتى الخامس من يناير الماضيين.