الأزرق يلتقي أسود الكاميرون في 25 مارس

أعلن رئيس لجنة التسوية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم، الدكتور مشعل الربيع، إقامة مباراة ودية بين منتخبنا الوطني الأول، ونظيره الكاميروني بالكويت في 25 من مارس المقبل.

وبحسب الربيع، فإن حضور أسود الكاميرون، سيكون بكامل النجوم في مباراة ستكون الأولى للأزرق على المستوى الدولي، منذ أكثر من عامين.

وأوضح الربيع في تصريحات لموقع الاتحاد امس، أن العمل قائم لخوض مباراة أخرى، يوم 19 من الشهر المقبل أيضًا، على أن يتم تحديد الطرف الآخر للمباراة، في وقت لاحق.

وأشار الربيع إلى أن المباراتين ستكونان ضمن أيام الفيفا من أجل صقل خبرات لاعبي المنتخب، وتوفير احتكاك جيد لهم مع مدارس كروية مختلفة، إلى جانب الارتقاء بمركز الفريق ي التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان الازرق قد اعتذر اخيرا عن عدم اللعب في بطولة البصرة الدولية، بمشاركة بعض المنتخبات العربية والآسيوية، كما تتجه النية لخوض مباراة ودية امام مصر في مايو مقبل ضمن تحضيرات الفراعنة لمونديال روسيا هذا العام.

يذكر أن الاتحاد السابق، استعان بمدرب الجهراء الصربي بوريس بونياك لقيادة الازرق في خليجي 23، وهو ما قد يتكرر في الفترة المقبلة، حيث تتجه النية للاستعانة بمدرب موقت.