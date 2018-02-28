– المطر لـ “السياسة”: غياب التوعية والقيادة العشوائية أبرز أسباب الأزمة

– تغليظ الغرامات والعقوبات لن يحل المشكلة فالأزمة في السلوكيات الخطأ

– تعديل مواعيد دوام الجامعة والتطبيقي سيؤدي إلى تخفيف الازدحام في الطرق المؤدية إليهما

كتب – ناجح بلال:

لا تزال كل المؤشرات تؤكد ان الأزمة المرورية تسير عكس الاتجاه مما يستدعي حلولاً جذرية برؤية مختلفة غير تقليدية، فعدد المركبات التي تجوب شوارع الكويت في تزايد مضطرد إذ بلغت مليوني و1940 سيارة حتى نهاية 2016 مقابل مليون و925 ألفاً و168 سيارة في 2015 أي ان هناك 76 ألفاً 772 مركبة جديدة اضيفت الى ما هو موجود خلال عام واحد فقط والارقام الى تصاعد وازدياد، في حين لا تزال حلول مهمة مثل مشروع المترو “محلك راوح” الامر الذي يزيد الأزمة تعقيداً.

وتكشف الاحصاءات أن اجمالي المخالفات المرورية حتى نهاية 2016 بلغ ستة ملايين 436 ألفاً و473 مخالفة مقارنة بستة ملايين و338 ألفاً و66 مخالفة.

وذكرت الاحصائية ان اجمالي المخالفات المباشرة الجسيمة خلال العام 2016 بلغ 539648 منها 27890 قيادة عكس السير و432765 تجاوز السرعة المقررة و28496 القيادة من دون رخصة سوق و38907 تجاوز الاشارة الحمراء و10579 الرعونة او التفريط او الاهمال، ووفقا للاحصائية فإن اجمالي رخص القيادة السارة في عام 2016 بلغ 1470511 بينما في 2015 بلغت 1444357.

ويؤكد رئيس جمعية السلامة المرورية د. بدر المطر ان من اسباب استمرار الازمة المرورية في البلاد غياب التوعية المرورية للوافد والمواطن، كما اصبحت القيادة عشوائية بصورة غير طبيعية في المقابل فإن المواطن عندما يسافر الى الدول الاوروبية يلتزم بقواعد وانظمة المرور متسائلا لماذا لا يلتزم بها داخل ديرته فالكثير من المواطنين يسيرون بقيادة عدوانية وعشوائية تسبب الكثير من الحوادث المرورية.

وقال د. المطر لـ”السياسة”: ان تنفيذ مترو الانفاق يمكن ان يساهم فعليا في حل الازمة المرورية المتفاقمة مع وجود اكثر من مليونين و50 سيارة فضلا عن محدودية الطرق خاصة ان مترو الانفاق من الجوانب الايجابية لحل الازمات المرورية على مستوى العالم، متمنيا ان يتم تنفيذه في اقرب وقت دون ابطاء.

ولفت د. المطر الى ان الاشكالية ليست في تغليظ الغرامات المرورية أو العقوبات الواردة في قوانين المرور ولكن في قلة عدد رجال المرور، مؤكدا ان وزارة الداخلية عبر الادارة العامة للمرور تقوم بواجبها على اكمل وجه ولكن الامر يستلزم زيادة اعداد رجال المرور لردع المتهورين في القيادة، مفيدا ان السلوكيات الخاطئة تؤدي الى زيادة الازدحام المروري خصوصا وان هناك سيارات لا تلتزم بالحارات أو بالوقوف على الاشارات وتحاول اختصار الانتظار ويفرضون انفسهم على اصحاب السيارات الملتزمة.

وبين ان تغيير دوام الموظفين والطلبة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يمكن ان يكون احد الحلول للحد من بعض الشيء من تفاقم الازمة المرورية في الصباح خصوصا ان عدد موظفي الجامعة فقط 12 الفاً ناهيك عن عدد موظفي “التطبيقي” بخلاف عدد الطلبة والطالبات في الهيئة والجامعة لذلك فإن تفاوت اوقات الدوام سيؤدي حتما الى افساح الطريق في جميع الشوارع المواصلة الى الجامعة والهيئة.