الأزهر الشريف هنأ الكويت

القاهرة-كونا: هنأ الأزهر الشريف وامامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب أمس الكويت «قيادة وحكومة وشعبا» بعيدها الوطني الذي تحتفل به في 25 فبراير من كل عام.

واعرب الازهر الشريف في بيان عن تقديره الكبير لدور الكويت في الحفاظ على وحدة واستقرار الامة مشيدا بجهود سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لدعم التضامن العربي.

ودعا الازهر الشريف المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه وسوء وان يمن عليها بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء.

وكان سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية محمد الذويخ اقام حفل استقبال مساء الخميس الماضي بمناسبة العيد الوطني الـ 57 لاستقلال البلاد المجيد والذكرى الـ27 للتحرير.