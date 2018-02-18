الأسد و”حزب الله” يستعدان لعملية عسكرية في القنيطرة

شهدت القنيطرة تحركات مكثفة للنظام وميليشيا “حزب الله” اللبناني تحديداً في مدينة البعث مركز المحافظ إدارياً، وسط معلومات عن تحضيرات لعمل عسكري في المنطقة.

وقال مصدر خاص لموقع “أورينت نت”، إن نظام الأسد و”حزب الله” يحضران لعملية عسكرية واسعة النطاق تستهدف عدداً من بلدات ريف القنيطرة الأوسط وريف درعا الشمالي بهدف الوصول إلى تل الحارة الستراتيجي، وإطباق الحصار على ريف القنيطرة الشمالي.

وأضاف إن ميليشيا “حزب الله” تسيّر دوريات بشكل شبه يومي بين مدينة البعث وتلتي الشعار وكروم العسكريتين، وتقوم بعمليات استطلاع مكثفة من أعلى التلتين المطلين على بلدات مسحرة، وممتنة، وأم باطنة.

وأشار إلى أن عدد عناصر “حزب الله” في المحافظة يقدر بنحو 60 عنصراً، يتمركز 20 منهم في مدينة البعث مبنى مديرية النقل، ويتوزع البقية في مقرات في بلدات نبع الفوار ومزارع الأمل والحلس لقربها من مركز قيادة اللواء 90 في بلدة كوم اللويسية بريف القنيطرة.

وأكد أن نظام الأسد استجلب منذ أقل من شهر مجموعات تتبع لميليشيات عراقية وإيرانية إلى بلدة دير ماكر بريف دمشق الغربي والتي تتبع لمنطقة مثلث الموت، موضحاً أن عدد العناصر الواصلة إلى البلدة يبلغ 200 عنصر.