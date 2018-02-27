عواصم – وكالات:

شهدت الهدنة الانسانية القصيرة التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية، أمس، انتهاكات عدة مع مواصلة قوات النظام قصفها على المنطقة المحاصرة وإن بوتيرة أقل عن الايام السابقة، فيما لم يسجل خروج أي من المدنيين عبر “الممر الانساني”.

وأكدت الأمم المتحدة استمرار المعارك، أمس، حيث قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ينس لاركي في جنيف إن “القتال مستمر وفقاً للتقارير الواردة إلينا من الغوطة الشرقية ولا يزال من المبكر الحديث عن أي عمليات إغاثة للمدنيين في ظل تواصل الاشتباكات”.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان خلال ساعات الهدنة مقتل مدنيين واصابة ستة آخرين في قصف لقوات النظام استهدف بلدة جسرين، تزامناً مع اصابة عشرة مدنيين آخرين في غارة جوية على مسرابا.

وأشار المرصد إلى غارات وقصف بالبراميل المتفجرة والقذائف استهدف عشر بلدات ومدن خلال ساعات الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ عند التاسعة (07,00 ت غ) بتوقيت دمشق واستمرت حتى الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ).

وأكد المرصد أنه لم يسجل عبور أي من المدنيين خلال ساعات الهدنة عبر معبر الوافدين (ممر إنساني)، الواقع شمال شرق مدينة دوم، فيما أفاد الاعلام الرسمي السوري عن استهداف المعبر بخمس قذائف “لمنع خروجهم (المدنيين) ومواصلة استخدامهم دروعاً بشرية”.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يولاندا جاكميه رداً على سؤال عن خروج مدنيين “على حد علمنا، لا”.

وقال سامر البويضاني (25 عاماً)، أحد سكان مدينة دوما، “الهدنة (الروسية) مهزلة، روسيا تقتلنا يومياً وتقصفنا يومياً، أنا لا أؤمن على نفسي أو على أهلي الخروج لناحية النظام في حال وافقت وخرجت سيقوم مباشرة بتجنيدي لقتال السوريين”.

وفي مدينة حمورية حيث تحولت مبان بأكملها الى جبال من الركام وأخرى فقدت واجهاتها، شاهد مراسل “فرانس برس” رجلاً يزيل ركام جدار منزله الذي انهار جراء القصف، لافتا الى حركة خجولة للمدنيين سيرا على الأقدام أو على دراجات نارية.

واستبقت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها “جيش الاسلام” و”فيلق الرحمن”، اعلان الهدنة الروسي برفضها أي “تهجير للمدنيين أو ترحيلهم”.

وفي بيان مشترك أمس، أبدت الفصائل استعدادها لاخلاء مقاتلي “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقاً) مع افراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، بعد 15 يوماً من دخول وقف اطلاق النار الذي أعلنه مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ الفعلي.

في المقابل، اتهم الجيش الروسي، أمس، الفصائل المعارضة السورية بشن “هجوم” على قوات النظام في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وربطت مستقبل الهدنة بموقف الفصائل المقاتلة و”استفزازاتها”.

من جانبه، دعت فرنسا النظام السوري الى “القبول” بالهدنة، معتبرة انها تشكل فرصة “لاستئناف الحوار”، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستنضم للضربات الأميركية ضد النظام السوري اذا ثبت استخدام السلاح الكيماوي.

على صعيد آخر، أطلقت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقيقا حول الادعاءات باستخدام تلك الأسلحة والغازات السامة في سورية أخيرا.

وقالت مصادر ديبلوماسية تركية، إن المنظمة قررت بدء تحقيق، على خلفية الأنباء المتواترة، حول استخدام النظام السوري، قنابل تحوي غاز الكلور السام، مرات عدة، في الغوطة، خلال فبراير الجاري.