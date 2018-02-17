الأسطول الإيراني يدشن غواصة محلية الصنع خلال أيام

أعلن قائد القوة البحرية في الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي عن انضمام غواصة “ميدجت” المصنوعة داخل ايران الى الأسطول البحري في المياه الجنوبية خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن خانزادي قوله على هامش مؤتمر “خليج فارس” لعلم المحيطات، إن الجمهورية الإسلامية بصدد تطوير سواحل “مكران” (الواقعة جنوب شريقي ايران بمحاذات بحر عمان)، بينما لم يتم بعد تعيين الجهة القائمة بهذه المشروع.

وأضاف إن القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني ستواضب على توفير الأمن في المياه الإيرانية بهذه المنطقة كما أنها مسؤولة على الحفاظ على أمن المياه الإيرانية في بحر عمان، مشيراً إلى أن “توفير الأمن في مياه الخليج يقع على عاتق حرس الثورة الإسلامية”.

ولفت إلى أنه خلال الشهر (الإيراني) الجاري سيتم الكشف عن غواصة “ميدجت” في المياه الجنوبية، إذ تم تصنيعها بالكامل في ايران، وسيتم تزويد الأسطول البحري الإيراني في المياه الجنوبية بسفينة من طبقة “جماران” الكاسرة للأمواج حتى نهاية العام (الإيراني) الجاري (20 مارس)، كما سيتم تزويد القوات البحرية بسفينة من ذات الطبقة خلال العام الحالي.