كشفت جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت عن نتائج الاستبيان السنوي لآراء جمعيات معهد المحللين الماليين المعتمدين في أسواق الشرق الأوسط، وذلك في نظرة ربع سنوية لتوقعات إدارة الاستثمارات وفقاً لحملة شهادات المعهد في الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.

ووفقاً لنتائج الاستبيان، يعتقد الخبراء الذين استطلعت آراؤهم أن المستثمرين العالميين والإقليميين سيواصلون متابعة عاملين رئيسيين: التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. وأدت جهود التنويع الاقتصادي والجهود الرامية إلى إزالة العوائق والتأثير الإيجابي للاستمرار في إدارة الموارد المالية بحكمة لتوفير السيولة إلى تركيز المستثمرين الاقليميين والدوليين على حد سواء على سوق المملكة.

وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أن الأسهم الإقليمية ورأس المال الاستثماري/الأسهم الخاصة ستكون أكثر فئات الأصول جاذبية في الشرق الأوسط خلال عام 2018

أفاد 70٪ من أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين بأن مؤسساتهم لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي لأغراض داخلية.

يعتبر تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية واستمرار إدارة الموارد المالية بحكمة من قبل الحكومة لتحسين أوضاع السيولة من أبرز اهتمامات المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والمستثمرين الدوليين فيما يتعلق بالملكة العربية السعودية.

وتعد زيادة شفافية القرارات الاستثمارية والمساءلة من خلال حوكمة الشركات أهم عوامل تطوير مهنة إدارة الاستثمار في المنطقة.

أجاب 70٪ من المشاركين في الاستبيان أن الظروف الجيوسياسية تشكل أهم التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار الإقليمي.

قال مجبل القطان، محلل مالي معتمد، رئيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت: «تدخل صناعة إدارة الاستثمارات الإقليمية عصراً من الابتكار والتحول، ويتعين على الخبراء التكيف بسرعة مع ديناميكيات الصناعة المتغيرة. ومن المثير للاهتمام أن معظم أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين الذين شاركوا في استبياننا السنوي هذا العام قالوا إن شركاتهم لم تستثمر في الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك على الرغم من الاتجاهات العالمية التي تشير إلى أن هناك مستويات متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي في إدارة الاستثمار بسبب التكلفة وكفاءة الفوائد التي توفرها التكنولوجيا. و على الرغم من التوجهات العالمية التي توحي بأن هناك إقبالاً متزايداً على تبني الذكاء الاصطناعي في شركات إدارة الاستثمار، إلا انه لا يوجد تطبيقات حالية».