“الأشغال” احتفلت بالأعياد الوطنية

كتب- محمد غانم:

اعلنت وكيلة وزارة الاشغال العامة عواطف الغنيم عن تسليم حزمة من المشاريع ابرزها، مبنيا وزارتي التربية والاوقاف من خلال العام الجاري.

جاء ذلك لدى احتفال الوزارة امس بمناسبة الاعياد الوطنية بحضور الوكلاء المساعدين ومشاركة عدد كبير من الموظفين في كافة قطاعات الوزارة.

وهنأت الغنيم سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وشددت الغنيم على حرص الوزارة المشاركة في الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد خلال شهر فبراير من كل عام والتي تعد فرصة لموظفي الوزارة وقياديها ليعبروا عن مدى فرحتهم حبهم لدولتنا الحبيبة الكويت، مشيرة الى ان الوزارة اطلقت بالامس القريب ستراتيجتها حتى العام 2035 التي تتضمن كافة المشاريع الحالية والمستقبلية التي سوف تسهم في دعم مسيرة التنمية في البلاد .

واوضحت ان هناك احتفالية وطنية اخرى تجهز لها الوزارة عقب اجازة الاعياد الوطنية بعنوان “وحدة وطن ” تاتي في اطار الاحتفالات الوطنية التي تشهدها البلاد حاليا .

وقالت الغنيم ان هناك العديد من المشاريع التي ستقوم الوزارة بتسليمها الى الجهات المستفيدة خلال العام الجاري 2018 من اهم هذه المشاريع وابرزها مبنى وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية ومبنى ديوان عام وزارة التربية وغيرها من المشاريع الاخرى.