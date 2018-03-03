“الأطفاء” أخمدت حريقا في مخزن حسينية بشرق

كتب ـ مشعل السنعوسي:

اخمد رجال الاطفاء حريقا اندلع في حسينية بمنطقة شرق دون وقوع اصابات بشرية حيث اقتصرت الاضرار على الماديات.

وفي التفاصيل فان بلاغا بالحريق ورد الى مركز عمليات الادارة العامة للاطفاء وعلى الفور توجه الى الموقع رجال مركزي اطفاء الهلالي والمدينة بقيادة رئيس مركز المدينة المقدم فهد العجمي حيث تبين ان النيران اندلعت في مخزن كيربي خارج الحسينية يحتوي على مواد طبخ وقواطع من الاسفنج.

وتمكن رجال الاطفاء من اخماد الحريق وجار التحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه وحضر الى الموقع رجال قطاع الوقاية بالاطفاء ورجال الداخلية والطوارئ الطبية.