دشّن بنك الائتمان الكويتي احتفالاته بذكرى العيد الوطني وعيد التحرير، ورفعت أعلام الكويت فوق كل فروعه؛ حيث رفرفت عالية خفاقة ايذانا بالاحتفال.

كما أقام البنك بهذه المناسبة العزيزة احتفالا زف فيه المدير العام صلاح المضف عبر كلمته بشرى الاعمال الممتازة للمتميزين والملتزمين من موظفي البنك.

وأكدت الناطقة باسم البنك / حباري الخشتي أن الأعياد الوطنية مناسبة عزيزة وغالية على قلب كل مواطن كويتي، والاحتفال بها فرصة لتذكير الأجيال الجديدة بالتضحيات التي قدمها الآباء والأجداد للدفاع عن الكويت والذود عن استقلالها وحريتها، وترسيخ قيم الوطنية والانتماء في النفوس.

وقالت الخشتي: إن «ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير ستظل راسخة في ذاكرة الكويتيين على مر الأجيال، وستبقى مناسبة لتكريس الشعور بالانتماء إلى الكويت»، سائلة المولى سبحانه أن يحفظ الكويت واحة أمن وأمان وأن يفيء عليها دائما بالخير والبركة، مؤكدة أن الأعياد الوطنية فرصة تتجدد كل عام لتجديد العهد والوعد على العمل والعطاء لكل ما فيه رفعة الكويت ورفاه شعبها.

وأشارت إلى أن مثل هذه المناسبات الوطنية تتيح المجال أمام موظفي البنك للتواصل الانساني والاجتماعي فضلا عن تعميق العلاقات والروابط الانسانية فيما بينهم وتوفير أجواء من الود التي تسهم في نهاية المطاف في تحسين بيئة العمل.