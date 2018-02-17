عواصم – وكالات:

اتهمت قوات كردية، تركيا بتنفيذ هجوم بغاز سام في منطقة عفرين السورية، فيما نفت أنقرة أستخدامها أي أسلحة كيماوية خلال عملية “غصن الزيتون” العسكرية بالمنطقة.

وأعلنت وكالة “سانا” السورية أول من أمس، عن إصابة مدنيين باختناقات سببها إطلاق القوات التركية قذائف تحوي غازا ساماً على قرية في محيط عفرين شمال سورية.

ونقلت وسائل إعلام كردية عن أطباء محليين في عفرين قولهم، إن المستشفى استقبل ستة حالات لأشخاص يعانون من ضيق في التنفس والقيء والطفح الجلدي.

وقال مدير مستشفى عفرين جوان محمد إنه تم إسعاف ستة مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق الجيش التركي قذائف سامة على قرية المزينة التابعة لناحية شيخ الحديد بمحيط عفرين، مضيفاً إن حصيلة الضربة التركية بلغت “أربعة مصابين حالتهم مستقرة، ومصابين اثنين حالتهم حرجة، وإن العمل مستمر على تحديد نوع الغاز الذي استنشقه المصابون”.

وأشار المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي نوري محمود، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم كل الأساليب اللا أخلاقية في عفرين لخدمة مشروعه للخلافة في المنطقة، موضحاً أن “تركيا تستخدم الغازات السامة في عدوانها على عفرين.

في المقابل، قال مصدر ديبلوماسي تركي إن “تركيا لم تستخدم أسلحة كيماوية في سورية مطلقا ونحن نولي أقصى درجات العناية بالمدنيين في عمليتنا “غصن الزيتون”، واصفاً الاتهامات بقتل ستة مدنيين بهجوم يشتبه بأنه نفذ بغاز سام بأنه “دعاية سوداء”.

كما وصف “الجيش السوري الحر” الأنباء التي أوردتها الوحدات الكردية عن قصف قرية ارندا في ريف عفرين بالغازات السامة بـ”تمثيلية من قبل التنظيمات الإرهابية (حزب الإتحاد الدمقراطي)”.

من جانبه، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جنود بلاده تمكنوا من تطهير 300 كيلومتر مربع، من الإرهابيين، مضيفاً “”نقترب من تحقيق النصر مع مرور كل يوم”.

في سياق متصل، فشل ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية في التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية في عفرين.

وقالت مصادر محلية، إن القوات السورية ربطت دخولها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، مشيرة إلى أن القوات الحكومية طالبت تسليم جميع النواحي والقرى التي تسيطر عليها الوحدات شمال غرب حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.

إلى ذلك، نفت قوات سورية الديمقراطية “قسد” ما تردد عن إمكانية تخليها عن عفرين ومنبج في إطار صفقة لوقف الهجوم التركي على عفرين، مؤكدة إستعداد الأكراد للدفاع عن عفرين في وجه أي تهديد و”لا يحق لأحد إخراجنا من مدينتنا التي حررناها من تنظيم داعش”.

وفي حلب، استهدفت مجموعات مسلحة حي المحافظة وألحقت أضراراً ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات.