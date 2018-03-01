الرياض – وكالات:

أدى الأمراء والمسؤولون الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، القسم أمس، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

وأدى القسم كل من نائب أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة حائل فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، قائلين “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل”.

كما أدى القسم عضو مجلس الشورى يوسف بن طراد السعدون، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، قائلين “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

بعد ذلك سلم الأمراء والمسؤولين على خادم الحرمين الشريفين، واستمعوا إلى توجيهاته.0

من جهة أخرى، أعلنت وكيلة رئيس هيئة الرياضة في السعودية للتخطيط والتطوير الأميرة ريما بنت بندر، أول من أمس، أن بلادها تعمل على معالجة قضايا أعمق على طريق إعطاء المرأة السعودية حقوقها بعد السماح لها بقيادة السيارات وحضور المباريات الرياضية.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، خلال ندوة نظمها مجلس الأطلسي في واشنطن، “هناك أشياء يمكن الحصول عليها بسرعة، ونحن نعلم أن باستطاعتنا القيام بها، مثل وجود النساء في الملاعب وقيادة المرأة للسيارة، هذا شيء عظيم، لكن قيادة المرأة للسيارة ليست الهدف الأسمى”.

وأضافت إن العمل جار على قضايا أعمق تشمل شعور المرأة بالأمان في منزلها وفتح كل مجالات العمل أمامها في مجتمع ذكوري تقليديا، مؤكدة أن هذه الأشياء ستكون أكثر دينامية في نقل الحوار حول حقوق المرأة إلى أكثر من مجرد السماح لها بالقيادة، مشيرة إلى أن العنف المنزلي خطير جدا، وعرجت بالقول “أنا أعدكم بأننا حقا نعمل على هذا الموضوع”.

وأوضحت أن اللباس الشرعي لن يكون عائقا أمام ممارسة المرأة للتمارين الرياضية، مضيفة إنها على علم بوجود ثلاث شركات تصنع العباءات النسائية الصالحة للركض وشركتين تنتجان عباءات مصممة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية، متسائلة “هل تلاحظون أنني أرتدي سروالا اليوم”.

على صعيد آخر، تستضيف مكة المكرمة غرب السعودية، في 6 أبريل المقبل ماراثونا نسائيا، يعد الأول الذي يقام بها.

كما تستضيف السعودية منافسات عروض المصارعة الحرة، للمرة الأولى في تاريخها، حيث وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، مساء أول من أمس، اتفاقية مع رئيس اتحاد WWE (مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية) فينس مكماهن لإقامة منافسات المصارعة بشكل حصري في المملكة لمدة 10 سنوات.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، عن إقرار أول لائحة لترخيص دور العرض السينمائي في البلاد، مضيفة إنها استكملت منظومة الشروط والاعتبارات، مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية للوائح والتشريعات المنظِّمة لدور العرض السينمائي.