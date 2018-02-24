العنزي: فرق طوارئ الأشغال جاهزة للتعامل مع مياه الأمطار وتلقي الشكاوى والبلاغات

كتب – محمد غانم:

عملت أمطار الخير والبركة مناطق مختلف من البلاد امس، حيث انهمرت منذ ساعات الصباح الباكر، واستمرت في النهار.

وكان الطقس غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15-42 كم ساعة.

من جهتها، قالت الادارة العامة للارصاد الجوية ان الفرصة مستمرة، اليوم لهطل امطار متفرقة في البلاد، فيما تقل السحب تدريجيا.

وتوقعت الادارة ان تكون درجة الحرارة العظمى 24 درجة، في حين تصل الصغرى الى 11 درجة مئوية.

وأشارت الى ان الرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة 20- 40 كم ساعة نهارا، أما ليلاً، فسيكون الطقس باردا والرياح شمالية غربية الى متقلبة التجاه خفيفة الى معتدلة السرعة 08-40 كم ساعة.

في حين سيكون البحر معتدلا الى عالي الموج احيانا نهارا وارتفاع الموج: 3-6 قدم، يتحول ليلا من خفيف الى معتدل الموج بينما سيكون ارتفاع الموج: 1-4 قدم.

في السياق ذاته، أكد الوكيل المساعد لقطاع الهندسة الصحية الناطق الرسمي باسم وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالمحسن العنزي جهوزية قطاعات الوزارة لموسم الامطار من خلال فرقها المنتشرة في المحافظات كافة والتي تعمل على مدار الساعة بروح الفريق الواحد.

وذكر العنزي في تصريح امس ان التعامل مع مياه الامطار تحت الانفاق أولوية فرق الطوارئ، لافتا الى ان الاستعداد لامطار اليوم “أمس” تم منذ يومين من خلال التنسيق والمتابعة الدائمة مع ادارة الارصاد الجوية، حيث وضعت فرق الطوارئ في جميع القطاعات على اهبة الاستعداد تحسبا لحدوث اي اضرار تخلفها الامطار.

وقال العنزي انه تم رصد سير المياه داخل الانفاق من قبل فرق الطوارئ والتأكد من عمل المحطات الخاصة بها فلا يوجد هناك اي تجمعات للمياه، كما تعمل المحطات بكفاءة عالية، لافتا الى ان الانفاق ومحطاتها تتبع قطاع الهندسة الصحية حاليا بصورة مؤقته حتى شهر ابريل المقبل ثم تؤجل تبعيتها الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، اضاف، كما تم اتخاذ كافة التدابير من قبل القطاع تحسبا لزيادة كميات الامطار الواردة الى محطات التنقية التابعة للقطاع بسبب زيادة كميات المياه الناتجة عن الامطار.

وأوضح انه من بين خطة عمل فرق الطوارئ التابعة للوزارة المتابعة الحثيثة للمناطق المتوقع تجمع المياه بها سواء على الطرق السريعة او في المناطق الداخلية للتعامل معها فورا وازالة اي اضرار قد تنجم عن تجمع هذه المياه، لافتا الى ان قطاع هندسة الصيانة يقوم باعمال الصيانة الدورية كافة لجميع خطوط مياه الامطار على مستوى البلاد لوضعها في جهوزية تامة لاستقبال كميات الامطار.

وتابع العنزي ان وزارة الاشغال العامة لا تعمل منفردة في حالات هطول الامطار بل هناك تنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الداخلية وادارة الارصاد الجوية غيرها من الجهات الحكومية الاخرى التي لا تالو جهدا في سبيل تقديم كافة اوجه المساعدة والمساندة لفرق الطوارئ التابعة للوزارة.

واضاف العنزي ان فرق الطوارئ على استعداد لتلقي اي شكاوى او بلاغات من قبل المواطنين والمقيمين للتعامل مع الحالات الطارئة الناجمة عن هطول الامطار وذلك من خلال الخط الساخن الخاص بها.