الأمم المتحدة تحذر: “القاعدة” لا يزال صامداً بشكل ملفت

نيويورك – أ ف ب: أعلن مراقبون تابعون للأمم المتحدة أن تنظيم “القاعدة” لا يزال “صامداً بشكل ملفت” ويشكل خطراً أكبر من تنظيم “داعش” في بعض المناطق.

وأوضح المراقبون في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أول من أمس، كيف أن فرع “القاعدة” في اليمن يشكل مركزاً للتواصل لمجمل التنظيم، مضيفين إن “المجموعات المرتبطة بالقاعدة لا تزال تشكل التهديد الإرهابي الأبرز في بعض المناطق، مثل الصومال واليمن، والدليل على ذلك الهجمات المتواصلة والعمليات التي يتم إفشالها باستمرار”.

وقالوا إن المجموعات المرتبطة بـ”القاعدة” في غرب إفريقيا وفي جنوب آسيا تشكل خطورة أكبر من مقاتلي “داعش غير القادرين حالياً على فرض أنفسهم في موقع قوة”، لكنهم حذروا من احتمال حصول تعاون بين مجموعات مرتبطة بـ”داعش” وأخرى تابعة لـ”القاعدة”.

وأضافوا “في سورية لا تزال جبهة النصرة أحد أقوى وأكبر فروع القاعدة في العالم”، ومقاتلوها “يلجأون إلى التهديد والعنف والحوافز المادية” لضم مجموعات مسلحة صغيرة، مشيرين إلى أن عدد مقاتلي الجبهة يتراوح بين سبعة و11 ألف شخص، بينهم آلاف المقاتلين الأجانب.