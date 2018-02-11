الولايات المتحدة تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وروسيا تدعو إلى ضبط النفس

عواصم – وكالات: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف فوري للتصعيد في سورية بعد أن شنت إسرائيل غارات في هذا البلد.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك في بيان، ليل أول من أمس، إن غوتيريس “يتابع عن كثب التصعيد العسكري المقلق في سورية والتوسع الخطير (للنزاع) خارج حدودها”.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف في سورية والمنطقة بالقانون الدولي.

وأضاف إن غوتيريس “يدعو الجميع إلى العمل من أجل وقف تصعيد العنف، على نحو فوري وغير مشروط، وإلى ضبط النفس”.

وأوضح أن الشعب السوري يعاني من “أكثر الفترات عنفاً في نحو سبع سنوات من النزاع”، مشيراً إلى أنه “تم الإبلاغ عن نحو ألف ضحية من بين المدنيين جراء ضربات جوية في الأسبوع الأول من فبراير الجاري، وحده”.

ودعا “الأطراف المعنية إلى التحرك بسرعة نحو حل سياسي، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإنهاء العنف والمعاناة الرهيبة للشعب السوري”.

من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، أن الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي أول من أمس، شكلت “ضربة قوية” للقوات الايرانية والسورية.

وقال “وجهنا ضربة قوية للقوات الإيرانية والسورية”، في إشارة إلى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل الإراضي السورية.

وأضاف “أوضحنا للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة بنا لن تتغير بأي طريقة، سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن عن مقتل ستة عناصر على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين له في الغارات التي نفذتها إسرائيل على مناطق سورية.

وأفاد بأن الضربات استهدفت منطقة في ريف حمص الشرقي ومنطقة الديماس بريف دمشق والحدود الإدارية بين ريف دمشق ودرعا، كما طالت مناطق في ضواحي دمشق وريفها”، مشيراً إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أطراف مطار التيفور إلى منطقة البيارات في بادية حمص.

في المقابل، صعدت إسرائيل أمس، تهديداتها ضد إيران، ما يعزز المخاوف من مزيد من التصعيد في سورية.

وأثنى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على الغارات الإسرائيلية، مؤكدا أنها شكلت “ضربة قوية للقوات الاإرانية والسورية”.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته “وجهنا ضربة قوية للقوات الإيرانية والسورية” في إشارة إلى الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي داخل الاراضي السورية.

وأضاف “أوضحنا للجميع أن قواعد الاشتباك الخاصة بنا لن تتغير بأي طريقة، سنواصل ضرب كل من يحاول ضربنا”.

من جانبه، شدد وزير الاستخبارات اسرائيل كاتز أن الدولة العبرية “لن تقبل بالوجود العسكري الإيراني في سورية”.

وقال “لدينا الوسائل لمعرفة كل ما يحدث في سورية مثلما أثبتنا خلال هجمات السبت، تفوقنا الجوي تم الحفاظ عليه تماماً”.

بدوره، وصف وزير التعليم نفتالي بينيت إيران بـ”الاخطبوط الذي يتوجب شن معارك ديبلوماسية واقتصادية وعلى جبهة الاستخبارات ضده، والذهاب أبعد من ذلك اذا استدعى الامر”، مضيفاً “بدلاً من القتال ضد أطراف الاخطبوط، يجب قطع رأسه”.

وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيثر ناورت في بيان، أول من أمس، إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية من تصاعد العنف على حدود إسرائيل وتدعم بشدة حق إسرائيل السيادي في الدفاع عن نفسها”.

واضافت ان “التصعيد المحسوب للتهديد الايراني، اضافة الى طموحها لبسط سلطتها وهيمنتها، يعرضان جميع شعوب المنطقة للخطر وفي اليمن ولبنان”.

في سياق متصل، سارعت روسيا إلى دعوة جميع الاطراف الى “ضَبط النفس”.

وفي دمشق، اعتبر عضو البرلمان السوري عصام الخليل أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية سيدفع المنطقة إلى مغامرة غير محسوبة.