الأمن السعودي ينفذ عملية افتراضية لمعالجة اختطاف طائرة

الرياض – الأناضول: أعلن متحدث رسمي برئاسة أمن الدولة السعودي، تنفيذ تجربة افتراضية، في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن العملية الافتراضية، أجريت على حالة اختطاف طائرة من طراز “بوينغ B777 300ER”، تقل على متنها 125 راكباً و10 ملاحين.

وأضاف المتحدث أن الفرضية، تضمنت مهارات التفاوض مع الخاطفين والمحافظة على سلامة الركاب والملاحين وتخليصهم، موضحا أن الفرضية تهدف إلى الوقوف على جاهزية رجال الأمن، والفرق ذات الاختصاص، لمعرفة مدى استعدادهم لتنفيذ مهامهم في المحافظة على سلامة ركاب وملاحي الطائرات.

وأشار أن العملية أجريت في إطار الإجراءات الأمنية المعتادة، لتهيئة وتدريب رجال الأمن، للارتقاء بكفاءاتهم المهنية في التعامل مع الحالات الطارئة، كحالات اختطاف الطائرات حال وقوعها في أحد مطارات السعودية.