الأمن يمنع متظاهرين من اقتحام وزارة المالية

بغداد – أ ش أ:

تصدت قوة أمنية عراقية أمس، لمحاولة اقتحام مبنى وزارة المالية في العاصمة بغداد من قِبل متظاهرين غاضبين.

وذكرت قناة “السومرية نيوز” العراقية، أن المئات من المعلّمين حاولوا اقتحام مبنى وزارة المالية في منطقة الباب المعظم وسط بغداد، إلا أن قوة أمنية تدخلت ومنعت المتظاهرين من اقتحام المبنى.

وتظاهر مئات المعلمين أمس، في وسط بغداد، للمطالبة بإلغاء الاستقطاعات من الرواتب ومنح العلاوات لموظفي التربية.