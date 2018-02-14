• دعم كويتي بمليار دولار قروض ومليار دولار استثمار

• مخرجات المؤتمر ستسهم في بناء العراق والمؤشرات الايجابية تؤكد نجاحه

• الحشد الدولي اعتراف بتضحيات الأشقاء في مواجهة الإرهاب وسعي لمكافأتهم

• دعم العراق إيمان بالدور الإنساني واستجابة لما دعتنا إليه الشرائع السمحاء

بحضور دولي وأممي رفيع المستوى، افتتح سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أمس مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، معلنا عن تخصيص مليار دولار كقروض ومليار دولار للاستثمار، فضلا عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية،انطلاقا من التزام الكويت بدعم العراق.

وعبر سموه في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال المؤتمر عن “تفاؤله بمستقبل أمن واستقرار العراق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت والمنطقة”، مشيرا إلى أن “مخرجات المؤتمر ستسهم بشكل فاعل في إعمار وبناء العراق وأن مؤشرات إيجابية تؤكد نجاحه”.

وقال:ان”الانتصارات التي حققها العراق على ما يسمى بتنظيم (داعش) جاءت بعد تضحيات كبيرة وعزيمة صلبة”، موضحا أن ما نشهده من حشد دولي واسع على المستوى الرسمي والشعبي والقطاع الخاص إنما يمثل اعترافا من العالم بحجم التضحيات التي تكبدها العراق في مواجهته للإرهاب وسعيا من المجتمع الدولي لمكافأته على تلك المواجهة .

ورأى سموه أن “العراق في مواجهته وتصديه للإرهاب إنما كان يؤدي دورا تاريخيا ومشرفا لدحر التنظيمات الإرهابية التي أحالت حياة العراقيين في المناطق التي سيطرت عليها إلى جحيم فمن نازح بلا مأوى وجريح بلا علاج وجائع بلا طعام”.

وأضاف:إن “لقاءنا وما سيسفر عنه مؤتمرنا من نتائج يعد استمرارا لجهودنا جميعا وتفاعلا من المجتمع الدولي في سعينا لمواجهة الإرهاب وهزيمته والتصدي لكل ما يمثله من مخاطر وتحديات ولا نغفل في سياق الإشارة لتلك التحديات ما تتعرض له سورية واليمن من معاناة مريرة جراء استمرار الصراع الدائر هناك ولدينا كل الثقة بأننا والمجتمع الدولي لن نتوانى عن دعمهم بعد عودة الأمن والاستقرار لهم”.

وشدد على ادراك حجم الدمار الذي لحق بالعراق جراء سيطرة تلك التنظيمات الإرهابية على بعض الأراضي العراقية وما ترتب على ذلك من قتال لتلك التنظيمات لتطهير التراب العراقي الأمر الذي يتوجب معه على العراق اليوم الشروع في إعادة إعمار شامل لما تم تدميره من بنية تحتية ومرافق الحياة الأخرى وهو عمل لن يتمكن العراق من التصدي له وحده .

وأوضح أن دعم العراق يأتي إيمانا بالدور الإنساني للأسرة الدولية فضلا عما يمثله من استجابة لما دعتنا إليه الشرائع السماوية السمحاء .

وأشار سمو الأمير الى اجتماع وزراء خارجية دول التحالف في مواجهة ما يسمى بتنظيم داعش لتنسيق مواقفهم وإعداد خططهم للمواجهة الطويلة والشاقة للقضاء على الإرهاب،مؤكدا أن الاجتماع رسالة قوية من دول التحالف والمجتمع الدولي للتعبير عن مدى الإصرار واستمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب.

وقال سموه :إن “ما يواجهه عالمنا اليوم من أزمات وتحديات يتطلب من المجتمع الدولي عملا جماعيا وتحركا شاملا وعلى كل المستويات،مؤكدين أننا ندرك حجم هذه التحديات ومتحدون في مواجهتها وصولا إلى غاياتنا المنشودة بأن تنعم البشرية وأجيالها القادمة بكوكب آمن ومستقر خالٍ من الغلو والتطرف والإرهاب لنحفظ لشعوب الأرض الحياة الحرة الآمنة والكريمة”.