• نأمل أن يشكل قرار مجلس الأمن بداية مرحلة جديدة لتحقيق السلام والأمن لسورية والمنطقة

• المواطنون والمقيمون شكلوا ملحمة وطنية وجسدوا روح الأسرة الكويتية الواحدة المترابطة

• نستذكر بفخر واعتزاز شهداء الوطن الذين ضحوا بدمائهم الزكية للدفاع عن ترابه والذود عنه

• المشاركة الخليجية جسدت بجلاء عمق العلاقات الحميمة وتركت أبلغ الأثر في نفوس الكويتيين

في موازاة تواصل الاحتفالات بالأعياد الوطنية عبر مسيرات وكرنفالات الفرح التي جابت شارع الخليج العربي وعمت ارجاء البلاد، هنأ سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد المواطنين والمقيمين بالأعياد، داعيا الى “استشعار نعمة التحرير التي تستوجب المحافظة على أمن الوطن وتعزيز وحدته الوطنية”، ومعربا عن تطلعه وأمله في أن “يشكل القرار الذي اعتمده مجلس الأمن رقم 2401 مؤخرا بشأن الأوضاع الإنسانية في سوريةبداية مرحلة جديدة لتحقيق السلام وعودة الأمن والاستقرار لسوريةوالمنطقة”.

وعبر سمو الأمير بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير عن مشاركته المواطنين والمقيمين الأفراح بهاتين المناسبتين الوطنيتين العزيزتين على نفوس الجميع، داعيا الى “استشعار نعمة التحرير التي منَّ بها المولى على الوطن والتي تستوجب الشكر والثناء والمحافظة على أمن الوطن والوفاء له وتعزيز وحدته الوطنية والتمسك بها وتوجيه كل الجهود والطاقات لمواصلة نهضته وتنميته”.

كما أعرب عن تقديره لما ابداه “المواطنون والمقيمون من مظاهر البهجة والسعادة وما عبروا عنه من مشاعر وطنية جياشة من خلال مشاركتهم الفعالة وشهودهم ومتابعتهم المهرجانات الشعبية المختلفة والاستعراضات التي شاركت فيها الجهات الرسمية والأهلية في مختلف أنحاء البلاد”، معتبرا انهم “شكلوا بذلك ملحمة وطنية رائعة معبرة عن الاخلاص والوفاء للوطن العزيز وجسدوا روح الأسرة الكويتية الواحدة المترابطة”.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي قامت بها الجهات الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني ممثلة بقياداتها وضباطها لتأمين الأجواء المريحة، مشيدا بالمشاركات الفعالة التي قامت بها الجهات الرسمية الأخرى للتحضير والاعداد للاحتفالات الوطنية وعلى وجه الخصوص اللجنة الوطنية العليا للاحتفالات بالأعياد الوطنية ووزارات الاعلام والصحة والتربية والادارة العامة للاطفاء وبلدية الكويت وما صاحب ذلك من تغطية اعلامية واسعة قامت بها مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية منها والخاصة بصورة أبرزت الوجه الحضاري للوطن”.

كما استذكر سموه “بالفخر والاعتزاز شهداء الكويت الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الزكية للدفاع عن تراب الوطن الغالي والذود عنه”، سائلا المولى أن يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء.

ووجه سمو الأمير “تحية اجلال وتقدير الى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مشاركة دولهم الكويت افراحها واحتفالاتها باعيادها الوطنية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي من خلال مختلف مظاهر الاحتفالات التي جسدت بجلاء عمق اواصر العلاقات الحميمة التي تربط دول وشعوب مجلس التعاون، مؤكدا انها “تركت أبلغ الأثر في نفوس المواطنين الكويتيين”.

وشكر سموه قادة مجلس التعاون والدول العربية على مشاركة دولهم احتفالات الكويت، متمنيا لهم ولشعوب دولهم كل الرقي والازدهار.