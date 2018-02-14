الأمير استقبل العبادي وغوتيرس ودفوركوفيتش وكيم وظريف

على هامش مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق استقبل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بقاعة التحرير في قصر بيان أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في العراق والوفد المرافق.

كما استقبل سموه بحضور سمو ولي العهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس والوفد المرافق.

واستقبل سموه نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية اركادي دفوركوفيتش والوفد المرافق.

كما استقبل سموه رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والوفد المرافق.

واستقبل سموه وزير خارجية إيران الدكتور محمد جواد ظريف والوفد المرافق.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف.