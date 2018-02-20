استقبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر المحمد.

واستقبل سموه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل حيث اهدى سموه مسكوكة تذكارية احتفاء بالذكرى الخمسين لليوبيل الذهبي لإنشاء بنك الكويت المركزي.

واستقبل سموه رئيس جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي واعضاء الجمعية، وحضر المقابلة وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح.

من جهة اخرى، يتفضل سمو الأمير فيشمل برعايته وحضوره الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القران الكريم وتجويده الحادية والعشرين وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا على مسرح قصر بيان.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد معروف بإنسانيته ودعمه الإنساني لكل جمعيات النفع العام.

وأضافت بمناسبة لقائها وأعضاء الجمعية سمو الأمير “أن الاجتماع كان مثمرا وقد حظينا باهتمام سموه”.

وأوضحت أنهم مثلوا خلال اللقاء جمعيتين هما جمعية الزهايمر وجمعية السدرة للرعاية النفسية منوهة بالقول “الحمدالله سموه أبدى تعاونه معنا ونشكره ونقول عسى عمرك طويل والله يخليك لنا وللكويت”.